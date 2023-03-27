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«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

вчера, 14:15

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб заключил соглашение о сотрудничестве с «Фенербахче».

Церемония подписания документа состоялась в Стамбуле после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

Соглашение, рассчитанное на два года, охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов — юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром»-Академии и футбольной школы «Фенербахче».

«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:58
Фанера явно пролетела над Питером - выпускники академии Газпрома даже на пердив не тянут...да и Зенит в фаворе только благодаря южноамериканским легам))
Gahi
Gahi
вчера в 14:49
Разумное решение, тем более учитывая в какой ситуации на сегодняшний день оказались как клубы так и сборная. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:22
Доброе отношение между командами никогда не помешает...
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