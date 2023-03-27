«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб заключил соглашение о сотрудничестве с «Фенербахче».

Церемония подписания документа состоялась в Стамбуле после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

Соглашение, рассчитанное на два года, охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов — юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром»-Академии и футбольной школы «Фенербахче».