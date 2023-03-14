«Акрон» не будет подавать протест на результат матча Кубка России с «Локо»

Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал то, что «Локомотив» получил бы техническое поражение в матче Кубка России, так как в игре принял участие полузащитник Дмитрий Баринов, который не имел права выходить на поле из-за одноматчевой дисквалификации. Футболист в предыдущих двух встречах Пути РПЛ со «Спартаком» получил по одному предупреждению.
Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре. Подали бы заявку, если бы проиграли? Мы не разговаривали об этом. Будем ли сейчас подавать? Конечно, нет. Мы же победили.