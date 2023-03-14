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«Акрон» не будет подавать протест на результат матча Кубка России с «Локо»

вчера, 22:51
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал то, что «Локомотив» получил бы техническое поражение в матче Кубка России, так как в игре принял участие полузащитник Дмитрий Баринов, который не имел права выходить на поле из-за одноматчевой дисквалификации. Футболист в предыдущих двух встречах Пути РПЛ со «Спартаком» получил по одному предупреждению.

Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре. Подали бы заявку, если бы проиграли? Мы не разговаривали об этом. Будем ли сейчас подавать? Конечно, нет. Мы же победили.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:29
Учередитель всё разложил по полочкам, его настроение можно понять
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:33
Здесь вопрос скорее к Локо - как профессиональная команда допустила такой "ляп".
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Да какая разница, всё равно Паровоз уже в депо !)
Гость
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