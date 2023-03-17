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Совет директоров «Локомотива» рассмотрит инцидент с Бариновым

вчера, 10:39
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Совет директоров «Локомотива» до конца следующей недели рассмотрит инцидент вокруг участия полузащитника Дмитрия Баринова в матче Кубка России с «Акроном». Об этом в пятницу заявил председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных.

На следующей неделе всю ситуацию с матчем с «Акроном», с заявкой на него и итогами внутренней проверки, проведённой в клубе, рассмотрит совет директоров. Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой и наносящей урон как имиджу клуба, так и его финансовому положению и взаимодействию с партнёрами. Совет директоров очень серьёзно подойдёт к разбору того, что произошло. Клубу нанесён ущерб, но не только клубу: игроки пострадали, потому что матч в любом случае не принёс бы желаемого результата, болельщики пострадали, которые приехали и активно поддерживали клуб, за что им большое спасибо.

16 марта «Локомотив» объявил на официальном сайте о том, что клуб применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на встречу с тольяттинцами.

Ситуация очень непростая и самое тщательное её рассмотрение произойдёт на совете директоров. Будет ли это денежный штраф? На заседании совета директоров будут приняты все решения. Сейчас проведена внутренняя проверка — юристы клуба представили своё заключение, но все оценки и решения будут приняты непосредственно на совете директоров. Никто не собирается спускать эту ситуацию на тормозах, потому что она недопустима.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:39
А за что Баринова наказывать?
Он игрок и его дело играть и выполнять распоряжения тренера.
Тут не личный косяк Баринова, а командный.
Локо присудят технарь и возможно наложат штраф, не более того. К Баринову никаких санкций не должно быть применено... но зная РФС...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:36
Ну рассмотрят, ну накажут виновных, а дальше что?
Понятно, что виноватым окажется кто то из клуба, но возникает другой вопрос.
Почему за этим не следит РФС, РПЛ? Почему не работает профилактика нарушений?
Я ещё пойму, если перед матчем команду предупреждают, что игрок не имеет право играть, а команда забивает на это и справедливо несёт наказание. А здесь РФС все знает и умалчивают... для чего?
А как быть, с тем, что принимающие команды обязывают встречать и размещать судейскую бригаду, а потом ещё и провожать. А потом все обсуждают и сам РФС требуют провести проверку почему представителя принимающей команды видели как он встречает, увозит, а потом ещё и провожает судей.
РФС в данном случае выступает провокатором, а потом ещё и штрафы снимает, красавцы!!!
ОПС
ОПС
вчера в 11:24
Вопрос маленький, а как раздули. Наказать Баринова и того, кто за это отвечает и все.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:11
Это непростительный недосмотр кого-то из чиновников Локомотива.
77uwebq9vtj7
77uwebq9vtj7
вчера в 11:11
За такой идиотизм виновника обязательно надо пежить
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:57
Я думаю разберутся по праву
Союзник противников
Союзник противников ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
НЕ смеши...Он этот сюжет знает по "второисточникам",и только теперь может прикоснуться к великому произведению "Анна Каренина",где изложена судьба французской гувернантки сына Коли,по имени Му-му.Патаму шта ни слова по-русски не знала...
Сп62
Сп62
вчера в 10:48
Виновный, как всегда, будет стрелочник.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:46
Баринова наказать лишением пива на месяц,а на сэкономленные деньги выдать премию лицам,контролирующим процесс контроля за неконтролируемыми ими процессами.
112910415
112910415
вчера в 10:45
провинившийся сотрудник в ужасе перечитывает "Анну Каренину" ...
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