Совет директоров «Локомотива» рассмотрит инцидент с Бариновым

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вчера, 10:39

Совет директоров «Локомотива» до конца следующей недели рассмотрит инцидент вокруг участия полузащитника в матче Кубка России с «Акроном». Об этом в пятницу заявил председатель совета директоров москвичей .

На следующей неделе всю ситуацию с матчем с «Акроном», с заявкой на него и итогами внутренней проверки, проведённой в клубе, рассмотрит совет директоров. Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой и наносящей урон как имиджу клуба, так и его финансовому положению и взаимодействию с партнёрами. Совет директоров очень серьёзно подойдёт к разбору того, что произошло. Клубу нанесён ущерб, но не только клубу: игроки пострадали, потому что матч в любом случае не принёс бы желаемого результата, болельщики пострадали, которые приехали и активно поддерживали клуб, за что им большое спасибо.

16 марта «Локомотив» объявил на официальном сайте о том, что клуб применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на встречу с тольяттинцами.