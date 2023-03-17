Совет директоров «Локомотива» рассмотрит инцидент с Бариновым

Совет директоров «Локомотива» до конца следующей недели рассмотрит инцидент вокруг участия полузащитника Дмитрия Баринова в матче Кубка России с «Акроном». Об этом в пятницу заявил председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных.
На следующей неделе всю ситуацию с матчем с «Акроном», с заявкой на него и итогами внутренней проверки, проведённой в клубе, рассмотрит совет директоров. Мы считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой и наносящей урон как имиджу клуба, так и его финансовому положению и взаимодействию с партнёрами. Совет директоров очень серьёзно подойдёт к разбору того, что произошло. Клубу нанесён ущерб, но не только клубу: игроки пострадали, потому что матч в любом случае не принёс бы желаемого результата, болельщики пострадали, которые приехали и активно поддерживали клуб, за что им большое спасибо.
16 марта «Локомотив» объявил на официальном сайте о том, что клуб применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на встречу с тольяттинцами.
Ситуация очень непростая и самое тщательное её рассмотрение произойдёт на совете директоров. Будет ли это денежный штраф? На заседании совета директоров будут приняты все решения. Сейчас проведена внутренняя проверка — юристы клуба представили своё заключение, но все оценки и решения будут приняты непосредственно на совете директоров. Никто не собирается спускать эту ситуацию на тормозах, потому что она недопустима.
Понятно, что виноватым окажется кто то из клуба, но возникает другой вопрос.
Почему за этим не следит РФС, РПЛ? Почему не работает профилактика нарушений?
Я ещё пойму, если перед матчем команду предупреждают, что игрок не имеет право играть, а команда забивает на это и справедливо несёт наказание. А здесь РФС все знает и умалчивают... для чего?
А как быть, с тем, что принимающие команды обязывают встречать и размещать судейскую бригаду, а потом ещё и провожать. А потом все обсуждают и сам РФС требуют провести проверку почему представителя принимающей команды видели как он встречает, увозит, а потом ещё и провожает судей.
РФС в данном случае выступает провокатором, а потом ещё и штрафы снимает, красавцы!!!
Понятно, что виноватым окажется кто то из клуба, но возникает другой вопрос.
Почему за этим не следит РФС, РПЛ? Почему не работает профилактика нарушений?
Я ещё пойму, если перед матчем команду предупреждают, что игрок не имеет право играть, а команда забивает на это и справедливо несёт наказание. А здесь РФС все знает и умалчивают... для чего?
А как быть, с тем, что принимающие команды обязывают встречать и размещать судейскую бригаду, а потом ещё и провожать. А потом все обсуждают и сам РФС требуют провести проверку почему представителя принимающей команды видели как он встречает, увозит, а потом ещё и провожает судей.
РФС в данном случае выступает провокатором, а потом ещё и штрафы снимает, красавцы!!!
Он игрок и его дело играть и выполнять распоряжения тренера.
Тут не личный косяк Баринова, а командный.
Локо присудят технарь и возможно наложат штраф, не более того. К Баринову никаких санкций не должно быть применено... но зная РФС...
Он игрок и его дело играть и выполнять распоряжения тренера.
Тут не личный косяк Баринова, а командный.
Локо присудят технарь и возможно наложат штраф, не более того. К Баринову никаких санкций не должно быть применено... но зная РФС...