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Футболисты «Спартака» не пустили Абаскаля к арбитру после окончания матча

вчера, 19:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

После окончания встречи испанский специалист хотел подойти к главному арбитру Владиславу Безбородову, однако футболисты «красно-белых» не пустили наставника к рефери.

На 41-й минуте Безбородов отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева, что вызвало много споров.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 12:25
Режесёр:
Эпизод № 5 "Спасение судьи Безбородова".
"А теперь проктолог. Надо доставать свисток."
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:21
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:12, ред.
    При победном счёте есть только один повод ломиться к судье...
    Выразить ему признательность...
    Почему игроки сдержали воспитанного Абаскаля - не понятно...

    Говорят он даже речь приготовил : "Уважаемый Вячеслав Юрьевич, нельзя в двух словах описать благодарность , за спасения меня от неминуемого негатива со стороны критиков, после того как они пели мне диферамбы всю зиму. Спешу пожать Вашу руку, глядя на итоговый счёт домашнего матча с командой которую мы превосходим в 8 раз по стоимости состава, которая до меня неизменно проигрывала в Москве Спартаку. Ни минуту не сомневался в вашем профессионализме после 88-й минуты встречи. Надеюсь вместе мы и дальше будем набирать больше одного балла в домашних матчах с командами из нижней части таблицы, пусть и на последних секундах матча. Ещё раз Спасибо "
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 22:50
    Владик Безбородов он такой 😉
    makkie
    makkie
    вчера в 21:34
    Вот оно судейство в РПЛ
    Даже внешне спокойный и всегда сдержанный Абаскаль проявляет недовольство - а это говорит о многом!
    Даже Гильермо довели свистуны. Что хотят, то и творят.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:24
    В такие моменты очень сожалею ,что не в Колумбии родился . С такими как Безбородов там не церемонятся .
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:20, ред.
    Всё равно накажут, газпромовские
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:05
    Судья сегодня напартачил.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:05
    Рыжий маленько оборзел.Ничё,обломают франкистские коготки!
    nik9373
    nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:05
    И что? Каждый может ошибаться, а тут однако опять тенденция.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:58, ред.
    Абаскаль хотел правилам научить Бакалавра спортивного менеджмента, Судью ФИФА, который начал судейскую карьеру в 2001 году, когда сам ещё в начальной севильской школе гербарии на природоведение собирал....)))
    112910415
    112910415
    вчера в 19:39
    спасли тренера от наказания, молодцы !
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:34
    Рыжий позёр и показушник. С петушиным настроем рванулся с Безбородову, будучи уверенным, что его свои удержат, поэтому и момент, и путь избрал такие, чтобы это непременно случилось. Сопротивлялся ещё более показушно и нелепо. Срам!
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 19:25
    Победа должна была случиться еще в прошлом туре, и эта как то неубедительно досталась
    adekvat
    adekvat
    вчера в 19:20
    В Бразилии пенальти в чужие ворота ставят за сбитие своего игрока, а тут мелочь такая.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:19
    Молодцы, что не пустили, хотя эмоции после такого матча у всех перехлестывали. Чуть второй матч подряд Спартак не лишили еще двух очков
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:10
    Правильное решение - Абаскаль нужен команде.
    Гость
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