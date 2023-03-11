Футболисты «Спартака» не пустили Абаскаля к арбитру после окончания матча

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
После окончания встречи испанский специалист хотел подойти к главному арбитру Владиславу Безбородову, однако футболисты «красно-белых» не пустили наставника к рефери.
На 41-й минуте Безбородов отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева, что вызвало много споров.
Эпизод № 5 "Спасение судьи Безбородова".
"А теперь проктолог. Надо доставать свисток."
Эпизод № 5 "Спасение судьи Безбородова".
"А теперь проктолог. Надо доставать свисток."
Выразить ему признательность...
Почему игроки сдержали воспитанного Абаскаля - не понятно...
Говорят он даже речь приготовил : "Уважаемый Вячеслав Юрьевич, нельзя в двух словах описать благодарность , за спасения меня от неминуемого негатива со стороны критиков, после того как они пели мне диферамбы всю зиму. Спешу пожать Вашу руку, глядя на итоговый счёт домашнего матча с командой которую мы превосходим в 8 раз по стоимости состава, которая до меня неизменно проигрывала в Москве Спартаку. Ни минуту не сомневался в вашем профессионализме после 88-й минуты встречи. Надеюсь вместе мы и дальше будем набирать больше одного балла в домашних матчах с командами из нижней части таблицы, пусть и на последних секундах матча. Ещё раз Спасибо "
Выразить ему признательность...
Почему игроки сдержали воспитанного Абаскаля - не понятно...
Говорят он даже речь приготовил : "Уважаемый Вячеслав Юрьевич, нельзя в двух словах описать благодарность , за спасения меня от неминуемого негатива со стороны критиков, после того как они пели мне диферамбы всю зиму. Спешу пожать Вашу руку, глядя на итоговый счёт домашнего матча с командой которую мы превосходим в 8 раз по стоимости состава, которая до меня неизменно проигрывала в Москве Спартаку. Ни минуту не сомневался в вашем профессионализме после 88-й минуты встречи. Надеюсь вместе мы и дальше будем набирать больше одного балла в домашних матчах с командами из нижней части таблицы, пусть и на последних секундах матча. Ещё раз Спасибо "
Даже внешне спокойный и всегда сдержанный Абаскаль проявляет недовольство - а это говорит о многом!
Даже Гильермо довели свистуны. Что хотят, то и творят.
Даже внешне спокойный и всегда сдержанный Абаскаль проявляет недовольство - а это говорит о многом!
Даже Гильермо довели свистуны. Что хотят, то и творят.