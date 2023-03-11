Футболисты «Спартака» не пустили Абаскаля к арбитру после окончания матча

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вчера, 19:06

Главный тренер «Спартака» остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

После окончания встречи испанский специалист хотел подойти к главному арбитру , однако футболисты «красно-белых» не пустили наставника к рефери.

На 41-й минуте Безбородов отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева, что вызвало много споров.