Отрыв Роналду от Месси по голам за сборную увеличился

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв по голам за национальную команду от нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.
У Роналду в активе 122 мяча, у Месси 99. Португалец отметился дублем в матчах против команд Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Португалец лидирует в этом рейтинге, аргентинец идет на 3-м месте. Вторую строчку занимает экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109 голов).
Но это всё неважно. Важно польза этих голов. И снова Месси уделал Роналду. У Лео больше и качественней трофеи.
Но это всё неважно. Важно польза этих голов. И снова Месси уделал Роналду. У Лео больше и качественней трофеи.
Месси выиграл всё, что можно, он лучший игрок современности, и возможно лучший игрок за всю историю футбола.
Тут пишут, что Рон уделал гнома "Месси", но если бы был выбор у Роналду, то он все свои подобные рекорды не задумываясь отдал бы за то, что бы поднять кубок мира над головой. Но как говориться не судьба.
Так что вы уж извините, но это самообман.
Месси не догнать Роналду? Нет это Роналду никогда не догнать Месси.
Месси выиграл всё, что можно, он лучший игрок современности, и возможно лучший игрок за всю историю футбола.
Тут пишут, что Рон уделал гнома "Месси", но если бы был выбор у Роналду, то он все свои подобные рекорды не задумываясь отдал бы за то, что бы поднять кубок мира над головой. Но как говориться не судьба.
Так что вы уж извините, но это самообман.
Месси не догнать Роналду? Нет это Роналду никогда не догнать Месси.