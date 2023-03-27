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Отрыв Роналду от Месси по голам за сборную увеличился

вчера, 19:28

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв по голам за национальную команду от нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

У Роналду в активе 122 мяча, у Месси 99. Португалец отметился дублем в матчах против команд Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Португалец лидирует в этом рейтинге, аргентинец идет на 3-м месте. Вторую строчку занимает экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:29
Надо было игру смотреть
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Лариса Игнатьева (раскрыть)
сегодня в 09:28
Как подаренный кубок Америки
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 00:51
Кто и как подарил?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:43
Голы на ЧМ слабым забил? Саудитам не забил, а дальше попёрло, и главное в финале французам дубль.
Хотя нет, там всё купленно было, специально дали забить Месси.
Лариса Игнатьева
Лариса Игнатьева ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 00:14
ути бозе, подаренный. пруфы в студию) такой же подаренный, как подаренный евро 2016?
1580556558
1580556558 ответ sxh2wzjcjxqt (раскрыть)
вчера в 22:58
Мне кажется немного некорректно сравнивать игроков разных эпох. Футбол не стоит на месте, футбол меняется, а вместе с ним и футболисты. Поэтому, на мой взгляд, нельзя выделить кого то и сказать, что он лучший игрок за всю историю футбола.
3ton
3ton
вчера в 22:53, ред.
Кто-то голы клепает пачками европейским карликам и ставит рекорды по голам за сборную , а кто-то два ЧМ лучший игрок , два финала и победа в одном.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ sxh2wzjcjxqt (раскрыть)
вчера в 22:35
Правильней так - сравнятся ли голы Люксембургу и Лихтенштейну с подаренным чемпионом мира?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:49
Так и будут еще долго соревноваться друг с другом.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:22
как-то так
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:15
Роналду знает кому надо забивать, Месси вряд-ли его догонит
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:11, ред.
Ещё в группе не хватает Латвия
sxh2wzjcjxqt
sxh2wzjcjxqt
вчера в 20:46, ред.
Можно сколько угодно увеличивать отрыв, но Роналду никогда не достигнет того, что достиг Месси. Разве могут сравниться дубли сборным Люксембурга и Лихтенштейна со званием чемпиона мира? Конечно нет.

Месси выиграл всё, что можно, он лучший игрок современности, и возможно лучший игрок за всю историю футбола.

Тут пишут, что Рон уделал гнома "Месси", но если бы был выбор у Роналду, то он все свои подобные рекорды не задумываясь отдал бы за то, что бы поднять кубок мира над головой. Но как говориться не судьба.
Так что вы уж извините, но это самообман.

Месси не догнать Роналду? Нет это Роналду никогда не догнать Месси.
Elliada
Elliada
вчера в 20:42
Как раз сегодня на Спортсе вышла статья про голы Роналду и Месси в составе сборных. Оказывается, большинство своих голов Роналду забил странам ниже топ 50 рейтинга ФИФА. А ведь его поклонники считают его тащером. Статистика полностью опровергает этот миф. У Месси наоборот. Большинство своих голов он забил сборным, которые в топ 50 в рейтинге ФИФА. Даже больше, чем Роналду. При том, что сыграл намного меньше матчей.

Но это всё неважно. Важно польза этих голов. И снова Месси уделал Роналду. У Лео больше и качественней трофеи.
sova147
sova147 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:32
Как я Вас понимаю!!!!
Gelious
Gelious ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:27
На самом деле, если убрать пенальти, то у обоих всего-ничего голов сильным сборным в официальных матчах. И на это есть нормальные причины.
112910415
112910415
вчера в 20:07
эх, Сан - Марино бы ещё ...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
у Месси было бы в 2 раза больше голов за сборную, если бы в Южной Америке играли Люксембург и Лихтенштейн. Кто чемпион мира со сборной - Месси. Кто сидел в запасе на ЧМ - Роналду. Все остальные 100500 голов с пенальти Лихтенштейну - это разговоры для бедных.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:50
Люксами, Лихтенштейнами только народ смешить.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:50
Уделал гнома Рон красавчик!! Гному его уже не догнать. Он столько играть как Рон не сможет, пора на пенсию с него уже песок сыпется а Рон даже в 38 лет дает фору молодым и остается лидером сборной.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:50
Тоже верно...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:49, ред.
В этом надуманном противостоянии пусть победит футбол ,а не нули в контрактах.Оба грешны и временами смешны,но мяч эффективно пинать умеют,выбивая из него,бедного,сотни миллионов в разных валютах.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 19:44
Какое то странное сравнение -иранец идет на 3 месте а Кристи на первом
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:40
В Америке таких команд нет
izrafel
izrafel
вчера в 19:37, ред.
Ну еще бы Аргентина с Лихтенштейном не играет...:))))
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