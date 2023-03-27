Отрыв Роналду от Месси по голам за сборную увеличился

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вчера, 19:28

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии увеличил отрыв по голам за национальную команду от нападающего ПСЖ и сборной Аргентины .

У Роналду в активе 122 мяча, у Месси 99. Португалец отметился дублем в матчах против команд Лихтенштейна и Люксембурга в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Португалец лидирует в этом рейтинге, аргентинец идет на 3-м месте. Вторую строчку занимает экс-игрок сборной Ирана (109 голов).