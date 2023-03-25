Лукаку сравнялся с Клозе по голам за сборную

1679731963

25 марта 2023, 11:12

Нападающий сборной Бельгии забил свой 71-гол за национальную команду. Это произошло в поединке против команды Швеции в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года (3:0).

Игрок «Интера» сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе. Лукаку опередил Герда Мюллера (Германия) и Робби Кина (Ирландия). Бельгиец вышел на 5-е место рейтинга среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Выше Ромелу расположились Шандор Кочиш (Венгрия, 75), (Польша, 78), Ференц Пушкаш (Венгрия, 84) и (Португалия, 120).