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Лукаку сравнялся с Клозе по голам за сборную

25 марта 2023, 11:12
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 71-гол за национальную команду. Это произошло в поединке против команды Швеции в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года (3:0).

Игрок «Интера» сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе. Лукаку опередил Герда Мюллера (Германия) и Робби Кина (Ирландия). Бельгиец вышел на 5-е место рейтинга среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Выше Ромелу расположились Шандор Кочиш (Венгрия, 75), Роберт Левандовски (Польша, 78), Ференц Пушкаш (Венгрия, 84) и Криштиану Роналду (Португалия, 120).

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
25 марта в 11:47
Лукаку без вариантов лидер своей зборной. Еще навернека сможет наколотить прилично голов за Бельгию. Вполне возможно даже может выйти на 2 позицию так как разница 13 голов. А такими темпами как он отличается за Бельгию для него ето вполне возможно. Среди действующих игроков за вторую позицию с ним будет соперничать Левандовски. Который ему может дать серьезный бой за 2 место. Ну с хет трика начинать отбор ето конечно круто. Дальше больше как говорится!
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
25 марта в 11:42
...приятны показатели, когда чел в тонусе,а когда включается метла, событие не особо торкает, не так ли?!
Andrei Galash
Andrei Galash
25 марта в 11:39
Может быть до сотни голов к закату карьеры и дотянет. Еще лет пять - шесть Лукаку может поиграть за сборную.
Ironigor
Ironigor
25 марта в 11:34
Сам наверное вчера был в шоке от того что натворил !))
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