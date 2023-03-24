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Месси забил 800-й гол за карьеру

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Johnes
Johnes ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 09:08
Да, было пять штрафных, это правда, я имел ввиду три результативных, 100 голов за сборную, извини, поторопился. Ок, в следующей игре отметим!
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:33
Я видел восторг от последней игры Португалии ... )))) Такое чувство что они с Францией играли или с Нидерландами.....Ну наверное это надо " под другим углом посмотреть " )))
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:29
Да Панама будет по круче группы португалии ... Хахахаха
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:23
Король Панам.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 18:54
Там было пять штрафных... Ещё один был чуть выше, второй взял вратарь... За сборную у него не 100, а 99 голов... Следующий станет сотым... Но 800 в карьере он уже забил... 701 за клубы..
Johnes
Johnes ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Я тоже посмотрел обзор, восторг! Три штрафных удара, первый в одни ворота - крестовина, второй в другие ворота - крестовина, ну, и третий - вишенка на торте! 100-й гол за сборную, 800-й в карьере, это фантастика!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:21
Слабак...
У Овечкина уже 819 голов...
Икарус
Икарус
вчера в 15:30
Как говориться, Панама не Бавария .
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:38
А на чемпионате мира он забивал? Бхахах 2 гола, где один издалека, где вратарь проспал, а второй еле-еле в пустые, умудрившись в защитника попасть. ГОЛЕАДОР БХАХАХХА
Elliada
Elliada ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 14:13
Месси уже превзошел их всех, но интересно твое мнение почему по-твоему ему не быть лучшим. У него есть всё: дриблинг, исполнение штрафных, видение поля и шикарные передачи, статистика по голам и ассистам просто космос, выиграл все трофеи и индивидуальные награды. Что по-твоему ему не хватает?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 14:11
Месси в любом случае будет выше нарцисса, он лучший игрок своего времени и один из лучших в истории!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 14:10
В на чемпионате мира у Месси разве рост был 190 см?
Его голы были важными и нужными для команды.
Он ведь замвкателем не был, ему рост к чему? Он одной левой до сих пор решает исход матчей)
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:09
Месси никогда не будет лучше ди Стефано, Марадоны Пеле Кройфа РоналдО , он может забить еще 100400 голов и сделать предголевые 9865412345 передачи и это ничего не изменит.Уйдут Месси уйдет РоналдУ и это не будет потерей для футбола,уже сейчас они интересны только для своих глоров.
AS1976
AS1976 ответ SСORPION (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
Я открыл голы Роналду за сборную , ровно 50 голов насчитал - Люксембургу , Андоре , Азербайджан, Фареры , Армения и т.д. . Это конечно показатель по 3-4 андорам забивать. Конкуренция в Южной Америке куда выше. Вот сейчас золотую бутсу разыгрывают с учётом кэфа чемпионата. Вот бы кто табличку по голам за сборную накидал. На момент игры допустим соперник с 1-33 за 2 очка , 34-67 1,5 очка , с 68-100 1 очко , с 101 и до конца 0,5 очка. Ну это так для примера , можно и сложнее в первой части разбивку сделать. Но было бы забавно посмотреть на таблицу.
Gelious
Gelious ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 12:14
А когда Лионель при всем своем пиаре в силу возраста уже не будет попадать в основу, то такие будут говорить, что главное - это подбадривать правильно команду со скамейки, настраивать. Ведь бегать может кто угодно. Вон, Месси не стал уже в силу возраста и низкого роста тянуть игру в штрафной - сразу и голы не важны стали
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:36
Не сыпь им соль на рану... Да и не захотят они понять этого... Эгоизм заразен на всех уровнях..
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:33
Посмотрел обзор с Панамой - там кроме гола со штрафного ещё две чистые крестовины со штрафных и разбитое колено у Месси... Да, это не в штрафной весь матч стоять и руками размахивать... Хе..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 11:27
Я уверен что он думает о том что лучше мс не выиграл лч и чемпионат англии. Если холанд будет забивать и мс выиграет эти два кубка(я конечнонехочу этого) то возможно холанд тоже станет претендентом на зм а этого Очень не хотят глоры месси.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:24
Смешно очень. Замыкатели замыкали за счет полузащиты. Месси играл в одной из лучшей Барселоне в истории футбола с лусшими полузащитеиками хави иньеста бускетс с одними ищ лучших нападающих вилья этоо неймар суарес с одними из лучших защитников в истории дани алвес пуйол альба. Все что ты сказал про замыкателей и гения месси бвло бы к месту если месси играл в условном атлетико наполи тотенхеме.

Я тебе открою секрет что и мессси замыкал голы и пенальти пробивал. А замыкатель роналду в 5 лучших ассистентов. Хотя он большую часть карьеры играл в напа.
Gelious
Gelious ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 11:22
А вас удивляет поведение фанатиков кого-либо?)))000 Само собой у них чуть кто конкурентом становится - сразу накидываются. Там уже и Мбаппе, оказывается, якорь в ПСЖ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:20
800 - это круто.Поздравляю Месси!!!
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 11:09
Я не "хейчу" конкурентов Месси за ЗМ, а КРИТИКУЮ замыкателей. Они все замыкатели. Всю работу делает полузащита, а они только ногу или голову подставляют и забирают все трофеи и награды. Холанд такой же. Смог бы он забивать много без передач Де Брюйне и других классных полузащитников?

В разное время конкурентами Месси за ЗМ были Ван Дейк, Неймар, Модрич, Хави, Иньеста, Рибери и т. д. Я хоть раз про них что-то плохого сказал????

Сравнивать Месси и Роналду нельзя. Роналду только бомбардир, причем опережает Месси только благодаря большому количеству забитых пенальти. Месси лучший дриблер, исполнитель штрафных, ассистент, больше трофеев, индивидуальных наград и т. д.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:48
Даже если согласиться с тобой то тебе некого сравнить с месси кроме роналду.

А так я заметил ты хейтишь чисто конкурентов месси в борьбе за золотой мяч это роналду левандовски мбаппе и т д. Интересно как болельщик мс ты будешь хейтить холонда? Ведь если он продолжит как сейчас то он тоже претендент на зм
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 10:37
Это рекорд... Ещё один шаг к 8-му ЗМ... Лучший голеадор всех времён с учётом проведённых игр... И это - без роста и играя только левой... К тому же скромный молчун... Так может только гений...
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:23, ред.
И опять во дворе........,что же ты Аргентина проводишь игры с такими командами,думаешь поднять обгаженный авторитет,очень глупо ,Аргентинскому пасюку дать забить гол?-тоже глупо ,его уже не ценят,особенно после ЧМ!!!
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 10:08
Он в последние годы балласт. А так он просто замыкатель и пенальтист, обычный набиватель статистики, как Левандовски. До величия ему, как до Луны пешком. Просто за счет партнеров выиграл несколько значимых трофеев. Сравни МЮ и Реал с ним и после него - такие же результаты
Elliada
Elliada ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 09:49
198-я команда мира. Как я и говорил, позвали ради статистики. 0 моментов с игры.
sova147
sova147
вчера в 09:44
800 голов это большая цифра и главное прекрасные голы
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:39
Постоянно твердишь что роналду никто в футболе но в сравнение с месси приводишь роналду.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 09:33, ред.
Вчера Рон на 1 мяч увеличил отрыв, отметившись дублем в ворота 188 команды в рейтинге ФИФА. Если предположить, что Рон будет играть до 50 лет, то он точно сделает Месси по голам за сборную. Как жаль, что в Латинской Америке нет команд из второй сотни ФИФА и Месси заранее в положении отстающего. Однако история всегда будет помнить того, кто в итоге выиграл Чемпионат Мира, как бы Рон не стремился набить стату на Люксембургах, Фарерах и Лихтенштейнах
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