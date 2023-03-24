Месси забил 800-й гол за карьеру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился забитым мячом в товарищеском матче против сборной Панамы (2:0).
Этот гол стал для Лео 800-м за карьеру. В составе национальной команды Месси забил 99 мячей.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился забитым мячом в товарищеском матче против сборной Панамы (2:0).
Этот гол стал для Лео 800-м за карьеру. В составе национальной команды Месси забил 99 мячей.
Вот истинный Король!!! 800 голов, свыше 350 голевых передач, 42 трофея, 7-кратный обладатель ЗМ, 7-кратный Игрок года по версии ФИФА, 6-кратный обладатель ЗБ.
Чтобы забить 800 голов, Месси понадобилось 1017 матчей. Для сравнения, Роналду понадобилось 1084 матчей.
Вот истинный Король!!! 800 голов, свыше 350 голевых передач, 42 трофея, 7-кратный обладатель ЗМ, 7-кратный Игрок года по версии ФИФА, 6-кратный обладатель ЗБ.
Чтобы забить 800 голов, Месси понадобилось 1017 матчей. Для сравнения, Роналду понадобилось 1084 матчей.
В разное время конкурентами Месси за ЗМ были Ван Дейк, Неймар, Модрич, Хави, Иньеста, Рибери и т. д. Я хоть раз про них что-то плохого сказал????
Сравнивать Месси и Роналду нельзя. Роналду только бомбардир, причем опережает Месси только благодаря большому количеству забитых пенальти. Месси лучший дриблер, исполнитель штрафных, ассистент, больше трофеев, индивидуальных наград и т. д.
В разное время конкурентами Месси за ЗМ были Ван Дейк, Неймар, Модрич, Хави, Иньеста, Рибери и т. д. Я хоть раз про них что-то плохого сказал????
Сравнивать Месси и Роналду нельзя. Роналду только бомбардир, причем опережает Месси только благодаря большому количеству забитых пенальти. Месси лучший дриблер, исполнитель штрафных, ассистент, больше трофеев, индивидуальных наград и т. д.