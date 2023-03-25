Сразу у нескольких топ-форвардов провальный сезон. Лукаку хорош только в сборной

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сегодня, 19:45

Остальные постоянно травмируются.

Ромелу Лукаку в недавнем матче за сборную Бельгии отгрузил хет-трик в ворота шведов. Это безусловно отличный показатель, достойный топ-форварда. Только вот если посмотреть на статистику 29-летнего футболиста, то в его топ-статусе возникнут большие сомнения. В текущем сезоне много игроков нападения, у которых совсем не идет игра.

Ромелу Лукаку

Как и сказали выше, форма бельгийца далека от оптимальной. И такая характеристика применима сразу к двум последним сезонам форварда. После сверхрезультативного чемпионата за «Интер» Лукаку перебрался в «Челси» — и быстро сник. Когда игрок вернулся в итальянский гранд, болельщики восприняли это решение негативно – сгладить углы было возможно, снова оформив 20+ мячей в Серии А.

Но на этот раз Лукаку не оправдал запросов. Почти сразу после старта Серии А бельгийский страйкер слег в лазарет с травмой и пролежал там 2 месяца. Сыграл против «Сампдории» в 12-м туре – и снова выбыл, на этот раз на 3 тура. В январе провел две встречи – пропустил поединок с «Вероной». За все это время в активе Ромелу накопились 1 гол и 1 ассист, оба результативных действия пришлись на 1-й и 2-й матчи в чемпионате.

И пусть в следующих 12 играх центрфорвард забил 3 мяча (один – победный в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Порту»), ожидали от него явно большего. А хет-трик за сборную при такой травматичности и статистике в клубе – что-то в манере Гарета Бэйла.

Антони Марсьяль

Француз всегда идет рука об руку с одноклубником Маркусом Рэшфордом. В их карьерах синхронно произошел прорыв, когда оба набрали 24+ результативных действия в АПЛ -2019/20. Только вот англичанин через год подтвердил запросы на статус ключевого игрока «Юнайтед» — а Антони сдал.

Затем посыпались травмы, аренда в «Севилью», возвращение уже под крыло Эрика тен Хага. На тот момент Рэшфорд тоже только решил свои проблемы со здоровьем. Но снова вингер набрал высоту и является важной частью системы голландского менеджера – а Марсьяль был заметен только на первых порах. Да и все так же играл через раз из-за травм.

Дубль с «Сити», ассист против «Ливерпуля» — пока единственное светлое пятно в действующей кампании для нападающего. Сейчас он снова оккупирует лазарет.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Какой же обидный поворот дала карьера габонской звезды! Годом ранее он феерил в Ла Лиге за «Барселону», о нем говорили как об одном из немногих, кто неравнодушен к положению великого клуба. Летом каталонцы поменяли Обамеянга на Левандовского без видимой на то причины – спада в статистике габонца не было, 11 мячей в 17 матчах чемпионата-21/22.

Вернулся в Лондон – уже в «Челси». И не закрепился в стартовом составе. Пьер-Эмерик испытывал огромные проблемы с результативностью, когда у клуба только начался спад. А зимой уже пришли многочисленные новички, нападающий даже в заявку перестал попадать.

26 февраля Обамеянг провел 6 минут на поле против «Тоттенхэма», а затем пропустил игры с «Лестером» и «Эвертоном». Так что, скорее всего, летом он станет одним из игроков, от которых «аристократы» избавятся в первую очередь.

Душан Влахович

Даже с учетом, что сербский нападающий не совсем подходит под структуру футбола Аллегри, на стартовом отрезке Серии А он смотрелся убедительно и успел забить 6 мячей в 10 встречах.

Ужасное влияние на форму Душана оказала травма, которая выбила его из старта на остаток осени-начало января. После возвращения 2+1 против «Салернитаны» — единственный перформанс Влаховича. В остальных матчах он отмалчивается. И это при огромном доверии со стороны тренерского штаба. Намного чаще в этот отрезок забивает Адриен Рабьо – и поэтому к состоянию талантливого серба большие вопросы.

Джейдон Санчо

23-летний англичанин пока и близко не отбивает суммы, потраченной манкунианцами на его трансфер. Это в дортмундской «Боруссии» Джейдон сверкал на протяжении трех сезонов – а перейдя в МЮ , он как-то сник.

Сейчас Санчо мучают травмы, хотя дело не только в этом, что отмечает и тен Хаг:

На данный момент он не готов. Не только физически, но и психологически. В плане физического состояния он делает успехи, и это ему поможет. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не знаю, когда именно. Хочу, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я приложу максимум усилий, но некоторые процессы нельзя ускорить, и это один из них.

Когда вингер на поле, он выбивается из общего ритма, как будто не хватает взаимопонимания, и все, что Джейдон в таких ситуациях может, это идти в обыгрыш. Он забил 4 мяча – но это явно не та статистика, на которую рассчитывали «красные дьяволы».

Рахим Стерлинг

Экс-форварда «Манчестер Сити» тоже подкосил переход в новый коллектив. При этом изначально все шло неплохо – пусть и намного тяжелее, чем в составе «горожан». По крайней мере, до начала января Рахим не выпадал из основной обоймы, даже забив к этому моменту только 4 гола.

Проблема заключается в том, что на голевую засуху теперь наслоились проблемы со здоровьем, так что у руководства «синих» все больше аргументов в пользу прекращения сотрудничества ближайшим летом. Расчищать заявку в любом случае придется – а хрустальный нападающий стоит на выход одним из первых. Может, стоит выбрать коллектив поскромнее, чтобы собраться с мыслями?