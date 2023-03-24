Роналду первым в истории забил 100 голов на международном уровне

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вчера, 08:26

Нападающий сборной Португалии оформил дубль в матче отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна (4:0).

Таким образом, КриРо забил свой сотый гол за национальную команду в официальных матчах. Роналду стал первым футболистом в истории, который достигнул отметки в 100 голов на международном уровне.