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Роналду первым в истории забил 100 голов на международном уровне

вчера, 08:26
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна (4:0).

Таким образом, КриРо забил свой сотый гол за национальную команду в официальных матчах. Роналду стал первым футболистом в истории, который достигнул отметки в 100 голов на международном уровне.

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Перевод с goal.com Фото: Твиттер Криштиану Роналду
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Все комментарии
grafff
grafff
вчера в 19:13
Половина этих голов Люксембургу, Лихтенштейну, Андорре и Сан-Марино
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:40
Рекорд Пеле как то воспринимается - Три раза Кубок над ушами держал...
А Роналду, Месси... суета какая то!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
А почему именно с 2010 года?
Давай конкретно посмотрим турниры которые Аргентина выиграла КА 2021, ЧМ 2022, Финалиссима 2022.
По сути всего два игрока с приставкой топ Месси и Ди Мария. И то Ди Мария уже не тянет полностью проводить матчи.
Да более звёздная Аргентина проиграла финал в 2014 году в дополнительное время Германии, а не звёздная Аргентина по составу, но сплочённая вокруг Месси выиграла подряд три турнира за два года, а если уж быть более точным, то за полтора года.
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 14:30
Примерно также как хейтеров Месси после 18.12.22
Gelious
Gelious
вчера в 14:10
Как же хейтерков рвет бхахха
Karkaz
Karkaz ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:07
Открой составы сборной Аргентины с 2010 года, когда Месси активно играл за сборную, как раз с ЧМ 2010 и далее и посмотри кто играл за Аргентину. Там больше половины топ игроки.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:04
Аргентина на ЧМ 2022 не была звёздной командой, но команда сплотилась вокруг Месси и все играли на победу, делая даже больше чем способны.
Взять того же Мартинеса, ну если честно, то это вратарь среднего уровня и если посмотреть в каких командах он играл и сколько то удивляешься как он мог оказаться в команде чемпионов.
Мартинес до 2020 года сидел в запасе в командах даже не АПЛ или чемпионшипа, а третьей лиги Англии.
Но в последнее время прибавил, а на ЧМ 2022 творил чудеса, как будто это последние дни в его жизни. И это собственно можно сказать про всю команду.
Все играли за себя, за страну и за Месси.
Но надо признать, Аргентина последних лет это не команда одной звезды (Месси) это команда звезда для Месси!
А в случае с Португалией и Роналду обратный эффект.
Даже внутри команды Роналду недолюбливают, что уже на ЧМ 22 уже особо не скрывалось, тем более всем надоело, что требуют играть только на Роналду.
Собственно говоря на любом крупном турнире Португалия в основе с Роналду это будет подарок.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:57, ред.
Я не про сейчас. За всё время, сколько играет Месси, у него были в команде Ди Мария, Агуэро, Игуаин, Маскерано, Отаменди, Тевес, Сабалета, Демикелис, Хайнце, Верон. Все игроки из топ клубов, почти все выигрывали трофеи в своих клубах.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:30
У Месси сильные партнеры??? Кроме Ди Марии кто еще??

Вратарь играет за Астон Виллу. 2 года как в сборной. Защитники из Севильи, Атлетико, МЮ, которые даже не основные футболисты в своих командах. МакАлисстер из Брайтона, Дибала из Ромы, Паредеса Юве не хочет продлевать потому что он никакой. Лаутаро вообще провалил ЧМ.

По стоимости состава Аргентина была на 7-м месте среди всех сборных.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 13:30
Почему в главных 2 комента персофана, который изначально не объективен?
Вопрос к админам.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:27
А чего собственно добился Месси?
Ну выиграл все турниры, которые можно выиграть, ну стал там каким то чемпионом мира, а до этого КА и олимпиаду. А что его победы в еврокубках и золотые мячи?
Месси почти все признали лучшим за всю историю футбола это что достижения что ли?
Вот забить два гола (один из них с пенальти) Лихтенштейну 198 команде рейтинга ФИФА из 211 вот это достижение на все времена, Роналду реально стал "великим".
Думаю ФИФА надо организовать матч Португалия-Сан-Марино в рейтинге 211, то есть последняя, что бы Роналду вообще увековечить.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
В Аргентине еще сильнее партнёры(всегда были), поэтому Месси чуть больше выиграл за сборную, чем Роналду.
И Ибрагимович хочешь сказать слабый игрок? Ноль трофеев за сборную. Кроме Греции когда то, всегда выигрывают топовые сборные. Поэтому смысл писать, что там Роналду или Левандовски ничего не выиграли. Кому то не повезло со сборной, а не потому что набиватель статистики. Когда уже поймёшь что за сборную и за клуб в одиночку трофеев не выиграешь.
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:51
У Месси трофеи лучше и их у него больше.
И вообще нужно переставать их сравнивать. Месси намного выше уровнем.
А криша сравнивайте с Ройсом хотя бы.
feris1
feris1
вчера в 11:48
Рона с очередным рекордом!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Лариса Игнатьева (раскрыть)
вчера в 11:32
Да все всё знают. Цифры по сути пустые, они и сами понимают. Если раньше шутили, что Месси со сборной 0,ничего не выиграл, то теперь всё наоборот, всё выиграл со сборной!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:26
Да хоть 200 голов за сборную! Что ему это даёт? Душевное спокойствие? Нет! Ведь он не смог принести настоящую пользу своей сборной. Вылетел с ЧМ как пробка с одним голом. Он даже в финале на Евро ничего не сделал для команды.
А Месси выиграл чемпионат мира, стал самым полезным на турнире, второй по голам, первый по голевым, дубль в финале, всё это доказывает, что Лионель принёс пользу и титул своей команде, чем навсегда вписал себя в историю футбола! В список игроков, кто выиграл ЧМ!
В этом году скорее всего получит заслуженно и ЗМ.
Лариса Игнатьева
Лариса Игнатьева ответ SСORPION (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:05
    Elliada
    Elliada ответ Tex (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Значит, ты мой поклонник?
    shur
    shur
    вчера в 09:36, ред.
    ...не играл в России, а то был у нас Рон в Клубе
    Федотова, мои поздравления!!! PS...тут телеграмму из Парижа
    прислали, Я отклонил....!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:29
    Лихтенштейну забить не мудрено.
    Elliada
    Elliada ответ Иван Стаканов (раскрыть)
    вчера в 09:26
    Глупо, конечно. Специально для Роналду придумывают новые рекорды. К примеру, ты знал, что есть рекорд по количеству игр за сборную до того, как Роналду начал приближаться к этой цифре и об этом стали говорить все? На этой неделе или на следующей играет человек, который делил рекорд по количеству игр за сборную с Роналду. Получается они опять сравняются. Потом Роналду сыграет еще одну игру и опять рекорд. И таких мусорных рекордов будет куча.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 09:17
    Тогда это очень глупо. Разделять голы на товарищеские и основные, чтобы приписать ему очередной "рекорд" по основным)))
    Бред)))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:14
    Теперь видно, что он просто набиватель статистики. Какая польза от этих голов сборной?? 100 голов и 2 выигранных трофея, в котором он забивал по 3 гола. Всего 6 голов в выигранных турнирах. При чем он ни разу не забивал в финалах.

    По сути, Роналду такой же, как Левандовски. У того 78 голов за сборную, а толку никакого. Просто Роналду за счет сильных партнеров выиграл парочку трофеев. У Левандовски нет таких партнеров.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:12
    В свои уже немолодые года, делает рекорды забивая голы.
    Elliada
    Elliada ответ Иван Стаканов (раскрыть)
    вчера в 09:09
    У него всего 120 голов за сборную. 20 голов в товарищеских матчах. 100 голов это турниры и отборочные.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:07
    И это в Европе, по большей части, где играют сильнейшие сборные
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 09:04, ред.
    Так. Проясните.
    У него же 120 голов после вчерашнего матча за сборную...
    Почему в новости 100?
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:04
    Месси тоже ставит рекорды, сегодня счет 1-1.
    mbhppdy925mn
    mbhppdy925mn
    вчера в 09:02

    Вот что Лихтенштейны животворящие делают!
    Boricku
    Boricku
    вчера в 08:51
    Красава, забивака !
    Гость
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