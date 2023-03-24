Роналду первым в истории забил 100 голов на международном уровне

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна (4:0).
Таким образом, КриРо забил свой сотый гол за национальную команду в официальных матчах. Роналду стал первым футболистом в истории, который достигнул отметки в 100 голов на международном уровне.
По сути, Роналду такой же, как Левандовски. У того 78 голов за сборную, а толку никакого. Просто Роналду за счет сильных партнеров выиграл парочку трофеев. У Левандовски нет таких партнеров.
По сути, Роналду такой же, как Левандовски. У того 78 голов за сборную, а толку никакого. Просто Роналду за счет сильных партнеров выиграл парочку трофеев. У Левандовски нет таких партнеров.