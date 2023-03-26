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В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022

вчера, 19:36
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

В Сети появилось видео, на котором полностью запечатлена история конфликта между Лионелем Месси и Вутом Вегхорстом после игры Аргентина — Нидерланды на ЧМ-2022.

Напомним, что тогда аргентинец назвал голландского игрока «болваном».

На кадрах видно, что сначала Вегхорст некоторое время стоял с каменным лицом и смотрел на Месси, когда тот давал интервью в подтрибунном помещении.

В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022

После того как Месси накричал на голландца («На что ты смотришь, болван?!»), тот попытался подойти к аргентинцу с протянутой рукой, чтобы помириться.

В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022

Однако Вегхорст был остановлен другими игроками Аргентины.

В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022

Вегхорст пытался объяснить, что просто хотел пожать Месси руку, но ситуация быстро стала конфликтной, и в итоге аргентинцы прогнали соперника.

В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karshyga Z. Kozhakhmet (раскрыть)
сегодня в 13:08
а вдруг, как сто лет назад 8-1 в пользу апельсинов?))
112910415
112910415
сегодня в 08:39
проехали ... разве нет ?
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:03
А какой смысл? Проиграли бы в финале французам 4-0... как в недавнем матче
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:01
Как показывает практика, когда Месси на поле, он приносит ценные титулы вроде ЛЧ, ЧМ. Ибра кроме болтовни ничем не запомнился в Барселоне!
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Ибра осмелился, но Месси призвал на помощь ручного пса по имени Гвардиола, который чуть ли не пятки целовал аргентинскому гному.
А насчет Стама - чуваку без анестезии зашивали бровь на бровке. Ваш любимый полурослик от сего зрелища упал бы в обморок.
Agamaga........
Agamaga........ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:46
Да и в подтрибунном помещении Месси его уделал.
Вегхорсту лишь осталось руку протянуть.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:42
Самое смешное, что Месси и на поле и в лицо говорит дерзко всё, что думает.
Вне зависимости от роста, все они маленькие перед Лионелем. Даже Ибра не осмелился бы что-либо сделать.
Какие там Вегхорсты, Стамы и им подобные манекены.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:26
На поле надо доказывать кто Слон, а кто Моська.. Скрежетать зубами после матча бесполезно...
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Было бы смешно, если бы Вегхорст вмазал гному оплеуху со всего своего двухметрового размаха, после которой хоббита увезли бы в реанимацию с полуоторванной головой. Это как Слон и Моська.
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:14
Будем жевать, пока вкус гнома не закончится
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:08
Обидели вечно «голодного».
valt134
valt134
вчера в 21:39
Тут к Месси надо было бы не с протянутой рукой, а с протянутой ногой (в прыжке) подходить. Златке поймёт…
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:32
Не смеши... Этот "универсальный солдат" просто не умеет проигрывать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:25
В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022.

Что примечательно, видно только Вегхорста на фотках. Месси настолько мал, что не попал в кадры.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:20
В товарищеском матче Аргентины против Панамы подопечные Скалони одержали победу со счетом 2:0.

Перед игрой победители катарского Мундиаля представили болельщикам Кубок мира. А после матча аргентинцы продолжили праздновать победу, одержанную в конце прошлого года. Правда, радость быстро переросла в откровенное неуважение к соперникам.

Лаутаро Мартинес взял микрофон и на глазах у 83-х тысяч фанатов начал издеваться над сборными Бразилии и Франции. Для команды Дешама, которая в финале уступила аргентинцам лишь по пенальти, Мартинес объявил минуту молчания:

«Минута молчания для... Франции, они мертвы».

Месси в этот момент улыбался и развлекался с остальными игроками сборной Аргентины.

Месси не смутило то, что он выступает за главный клуб Франции.
=================
Я ж говорил, что неадекватные
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:17
Аргентинцы очень неадекватные люди.
Rattlehead
Rattlehead ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:13
2 метра ростом и центнер мышечной массы, так что скорее он бы им лица помял, особенно гному.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:00
чисто по женски себя повел пенальтист.
Голандцы должны были идти дальше
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:56
С таким лицом решил подвалить к аргентосам?... Ты ошибся адресом, парень... А могли и помять реально лицо...Хе..
Little Caprice
Little Caprice ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:26
    Это спортивное точка кипения..До мордобоя не дошло..
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:19
    С таким лицом трубку мира не курят. Врёт.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 19:59
    И что, в футболе всякое бывает, да и в жизни тоже.
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 19:51
    Повезло полурослику, что это был Вегхорст. Скажи он такое Стаму, лежал бе сейчас в коме в реанимационном отделении.
    Boricku
    Boricku
    вчера в 19:40
    Гнома на дискву надо было сожать
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:39
    Сколько можно жевать этот эпизод??? Завтра появятся фото с Мартинесом
    Гость
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