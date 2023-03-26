В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022.

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вчера, 19:36

В Сети появилось видео, на котором полностью запечатлена история конфликта между и после игры Аргентина — Нидерланды на ЧМ -2022.

Напомним, что тогда аргентинец назвал голландского игрока «болваном».

На кадрах видно, что сначала Вегхорст некоторое время стоял с каменным лицом и смотрел на Месси, когда тот давал интервью в подтрибунном помещении.

После того как Месси накричал на голландца («На что ты смотришь, болван?!»), тот попытался подойти к аргентинцу с протянутой рукой, чтобы помириться.

Однако Вегхорст был остановлен другими игроками Аргентины.

Вегхорст пытался объяснить, что просто хотел пожать Месси руку, но ситуация быстро стала конфликтной, и в итоге аргентинцы прогнали соперника.