В Сети опубликовали кадры конфликта между Месси и Вегхорстом на ЧМ-2022.

В Сети появилось видео, на котором полностью запечатлена история конфликта между Лионелем Месси и Вутом Вегхорстом после игры Аргентина — Нидерланды на ЧМ-2022.
Напомним, что тогда аргентинец назвал голландского игрока «болваном».
На кадрах видно, что сначала Вегхорст некоторое время стоял с каменным лицом и смотрел на Месси, когда тот давал интервью в подтрибунном помещении.
После того как Месси накричал на голландца («На что ты смотришь, болван?!»), тот попытался подойти к аргентинцу с протянутой рукой, чтобы помириться.
Однако Вегхорст был остановлен другими игроками Аргентины.
Вегхорст пытался объяснить, что просто хотел пожать Месси руку, но ситуация быстро стала конфликтной, и в итоге аргентинцы прогнали соперника.