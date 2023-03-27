Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.
Ранее министр негативно отреагировал на слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».
«Держаться за место» – это фраза, которая говорит, что если меня откуда‑то уволят, то никто от этого не умрет.
Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные.
Не скажешь же напрямую то, что занозой сидит в твоём мозге (или мозгУ). Упрячут тогда во всем известное заведение под названием "Канатчикова дача".
Не скажешь же напрямую то, что занозой сидит в твоём мозге (или мозгУ). Упрячут тогда во всем известное заведение под названием "Канатчикова дача".
Лично я когда услышал его слова сразу понял, что он имел в виду "ну уволят, так уволят, что плакать теперь что ли?".
Тем более Карпину были предложения возглавить как клубы, так и сборные, которые кстати учувствуют в отборе Евро 2024, но он отказал, не бросил сборную и клуб.
Даже если всё сопоставить, то смысл вырисовывается сразу, но видать кому то это надо...
Лично я когда услышал его слова сразу понял, что он имел в виду "ну уволят, так уволят, что плакать теперь что ли?".
Тем более Карпину были предложения возглавить как клубы, так и сборные, которые кстати учувствуют в отборе Евро 2024, но он отказал, не бросил сборную и клуб.
Даже если всё сопоставить, то смысл вырисовывается сразу, но видать кому то это надо...
Обыграли мы Ирак,
Обыграем Гондурас!
А вот ты какой министр?
Ты ж обычный 3-2-раз!
Обыграли мы Ирак,
Обыграем Гондурас!
А вот ты какой министр?
Ты ж обычный 3-2-раз!
У него слишком завышена самооценка.
Он явно презирает то, чем занимается.
На посту тренера сборной ему нечего делать.
У него слишком завышена самооценка.
Он явно презирает то, чем занимается.
На посту тренера сборной ему нечего делать.