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Карпин ответил на критику со стороны министра спорта

сегодня, 00:13

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.

Ранее министр негативно отреагировал на слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».

«Держаться за место» – это фраза, которая говорит, что если меня откуда‑то уволят, то никто от этого не умрет.

Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:25
Не удивлюсь если и здесь найдут какую нибудь дискредитацию и будут крутить угаловочку....
kust07
kust07
сегодня в 14:55
Карпина знаю,а Матыцин это кто? Что за х.. с горы?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:38
Если бы В.Г. высказал вслух всё, что думает по поводу совмещения основного места работы с нагрузкой в виде мифического тренерства в сборной, нам бы не только уши надо было затыкать, но и все остальные дырочки на нашем теле.
Не скажешь же напрямую то, что занозой сидит в твоём мозге (или мозгУ). Упрячут тогда во всем известное заведение под названием "Канатчикова дача".
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:27
Валера,верим!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:01
А какая мотивация должна быть у тренерского штаба и игроков сборной ? Нам футбола международного не видать еще много лет .
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:44
А никто из минспорта не думал что вот конкретно Карпину футбол уже вообще п...ю уже давно. Человеку за 50 лет у него семья маленький ребенок и то что он делает это просто работа для ЗП а не для достижения каких то результатов. Были б амбиции-в Ростове не сидел бы- в Спартак пошел. Да он особо и не скрывает этого. Работает просто чтобы зарабатывать. На результь ему уже глубоко плевать. Акинфеев такой же.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:17
Ну так это Бигги спровоцировал, Карпина, этот хрен моржовый этим и кормится...
adekvat
adekvat
сегодня в 08:33
Умрет не знаю, но счастливых много будет.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:33
Из слов министра спорта можно сделать вывод, свято место пусто не бывает оно всегда будет готово заполнено другими.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:05
Карпин так говорит, что бы не мешали работать.
Аксинья
Аксинья ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 06:41
Карпину и в Ростове неплохо работается - а на сборную можно и того же Матыцина ткнуть, не все ли равно под чьим руководством товарняки гонять))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:15
Ну,о чем сейчас разговаривать,когда товарняк,на товарняке,непонятно,что,куда,к чему?! Что,от него можно требовать,когда игроки-то особо не заинтерисованы,не мотивированы,даже против Ирана,гол забили ,игра совсем пропала,хотя и до этого не ахти была!! Все наглядно видно!!
ABir
ABir
сегодня в 06:01, ред.
Ну хоть так объяснился, в следующий раз может подумает перед тем, как говорить
q8u9zqed7xfx
q8u9zqed7xfx
сегодня в 05:47
Просто Олег Матыцин никогда не был футбольным болельщиком и не знает нрав Карпина.
Лично я когда услышал его слова сразу понял, что он имел в виду "ну уволят, так уволят, что плакать теперь что ли?".
Тем более Карпину были предложения возглавить как клубы, так и сборные, которые кстати учувствуют в отборе Евро 2024, но он отказал, не бросил сборную и клуб.

Даже если всё сопоставить, то смысл вырисовывается сразу, но видать кому то это надо...
m45ewfjwr3y5
m45ewfjwr3y5
сегодня в 05:33, ред.
Чиновники любят везде врагов искать
arpavb497pze
arpavb497pze
сегодня в 03:56
Стал известен первоначальный вариант ответа Валеры чинуше:

Обыграли мы Ирак,
Обыграем Гондурас!
А вот ты какой министр?
Ты ж обычный 3-2-раз!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:39
Всегда не уважал Карпина.
У него слишком завышена самооценка.
Он явно презирает то, чем занимается.
На посту тренера сборной ему нечего делать.
Икарус
Икарус
сегодня в 02:27
По себе министр судит других, ведь он сам будет всеми способами держаться за кресло, а не работать, а именно держаться.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 02:20
Да ужжж Сто министр чио Курпие
Boricku
Boricku
сегодня в 01:25, ред.
Сымать пора, и отправлять в Калев тренделем даже если и с доплатой
протон
протон
сегодня в 01:03
Вот что за люди журналисты? Спровоцируют человека, а потом обзванивают всех и спрашивают: "Как вам его ответ?"
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Многие чиновники приняли слова Карпина как оскорбление в свой адрес, которые держатся в креслах.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:35
Тупая башка Матыцина даже представить себе не может - как это можно не держаться за своё место ?! Матыцин же держится !!!
Capral
Capral
сегодня в 00:34
Если честно, я ничего не понял, что Валера брякнул. Какой-то набор фраз и слов. Если совсем откровенно, то по-моему, уровень мышления, что у министра, что у Карпина- одинаковый...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:19
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