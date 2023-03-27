Карпин ответил на критику со стороны министра спорта

Наставник сборной России ответил на критику со стороны министра спорта РФ .

Ранее министр негативно отреагировал на слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».

«Держаться за место» – это фраза, которая говорит, что если меня откуда‑то уволят, то никто от этого не умрет.

Если кто‑то этого не понимает, то, видимо, нужны лозунги, слова правильные.