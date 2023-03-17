Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2022/2023

Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 17:45

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Норвежец оформил пента-трик в матче 1/8 финала турнира против «Лейпцига» (7:0).

В борьбе за награду Холанд обошёл Карима Бензема («Реал»), Хакана Чалханоглу («Интер») и Виктора Осимхена («Наполи»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каземиро и вратарь «Спортинга» — в числе претендентов на игрока недели в ЛЕ
Вчера, 11:17
Зидан, Моуриньо и Михайлович вошли в Зал славы итальянского футбола
Вчера, 09:56
Опубликован список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
16 марта
Аршавин вручил Сазонову чемпионскую медаль сезона 2020/21
15 марта
Промес получил награду за 100 голов в составе «Спартака»
14 марта Фото
ОфициальноВратарь «Акрона» — лучший игрок матча с «Локомотивом»
14 марта
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:14
Заслужил
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:08
Холланд само собой, очевидно же, по голам меряют, явно бы ветерана Бензему не выбрали.
memphis
memphis
вчера в 18:06
Дзюба нормального человека
izrafel
izrafel
вчера в 17:54
Этот парень может в будущем составить конкуренцию Мбаппе за золотой мяч. Надеюсь не игрок одного такого сумасшедшего сезона. Тут и сомнений не было, что он должен побеждать в данной номинации...интересный парень, вроде и ничего особенного не делает, но результаты огонь.

Вообще-то первый раз интерес к норвежцу возник, когда он забил 9 голов в одном матче на чемпионате мира среди юношей, хоть и Гондурасу.. Как обычно, сказали- фигня. Потом отметился хет-триком в матче ЛЧ за Зальцбург. Тут уже заинтересовались этим типом диванные эксперты.. А дальше пошло и поехало. Я не сравниваю его ни с Месси ни Кришем. но такого типа таранного центрфорварда в мировом футболе не было со времен бразильского Зубастика, по-моему (был еще Кристиан Вьери, но он в общем-то мало чего добился..).
cn4ru5yxznqd
cn4ru5yxznqd
вчера в 17:48
Тут других вариантов и быть не могло
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 