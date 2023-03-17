Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Норвежец оформил пента-трик в матче 1/8 финала турнира против «Лейпцига» (7:0).
В борьбе за награду Холанд обошёл Карима Бензема («Реал»), Хакана Чалханоглу («Интер») и Виктора Осимхена («Наполи»).
Вообще-то первый раз интерес к норвежцу возник, когда он забил 9 голов в одном матче на чемпионате мира среди юношей, хоть и Гондурасу.. Как обычно, сказали- фигня. Потом отметился хет-триком в матче ЛЧ за Зальцбург. Тут уже заинтересовались этим типом диванные эксперты.. А дальше пошло и поехало. Я не сравниваю его ни с Месси ни Кришем. но такого типа таранного центрфорварда в мировом футболе не было со времен бразильского Зубастика, по-моему (был еще Кристиан Вьери, но он в общем-то мало чего добился..).
Вообще-то первый раз интерес к норвежцу возник, когда он забил 9 голов в одном матче на чемпионате мира среди юношей, хоть и Гондурасу.. Как обычно, сказали- фигня. Потом отметился хет-триком в матче ЛЧ за Зальцбург. Тут уже заинтересовались этим типом диванные эксперты.. А дальше пошло и поехало. Я не сравниваю его ни с Месси ни Кришем. но такого типа таранного центрфорварда в мировом футболе не было со времен бразильского Зубастика, по-моему (был еще Кристиан Вьери, но он в общем-то мало чего добился..).