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Франция впервые за почти 40 лет выиграла 2 первых матча отборочного турнира

вчера, 12:51

Сборная Франции впервые с 1984 года выиграла два стартовых матча отборочного турнира. Об этом сообщает Stats Foot.

Тогда команда отбиралась на ЧМ-1986, обыграв Люксембург (4:0) и Болгарию (1:0).

«Трёхцветные» в первых матчах квалификации Евро-2024 одержали победы над Нидерландами (4:0) и Ирландией (1:0).

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DenZino
DenZino
сегодня в 03:42
07.09.2002 сентябрь-02 (2)
Кипр — Франция
1:2

12.10.2002 октябрь-02 (1)
Франция — Словения
5:0

16.10.2002 октябрь-02 (1)
Мальта — Франция
0:4

29.03.2003 март-03 (1)
Франция — Мальта
6:0

02.04.2003 апрель-03 (1)
Израиль — Франция
1:2

06.09.2003 сентябрь-03 (1)
Франция — Кипр
5:0

10.09.2003 сентябрь-03 (1)
Словения — Франция
0:2

11.10.2003 октябрь-03 (1)
Франция — Израиль
3:0
DenZino
DenZino
сегодня в 03:25
КАК МОЖНО ПУБЛИКОВАТЬ ТАКУЮ ЛЖИВУЮ ИНФОРМАЦИЮ??? Вы хоть проверяете факты перед тем, как людям что-либо преподносить? Отбор на ЕВРО-2004 сборная Франции выиграла 8 матчей в группе из 8-и возможных, а это означает, что ваша информация про 40 лет просто чушь и попытка травли величайшей сборной всего мира. Иногда хоть проверяйте факты, а не слушайте бабушек у подъезда.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:55, ред.
Удивительно, что так долго Франции не удавалось стартовать в отборе с двух побед подряд, ведь у французов всегда были сильные поколения игроков и всегда французская сборная считалась фаворитом своей группы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:49
Это потому что Мбаппе - капитан сборной, повязка решает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29, ред.
Возможно будет и третий выигрышный матч подряд в старте.
ykch4v9ab7pk
ykch4v9ab7pk
вчера в 14:49
Ну теперь к капитану Мбаппе вообще ни на какой кривой козе не подъедешь!
k5p8r325xuk9
k5p8r325xuk9
вчера в 14:23
При этом это им не мешало играть в финалах
shur
shur
вчера в 14:05
...да, это тебе не братья болгары и махоненький Люксембург,
прогресс на лицо, французы мои фавориты...!!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
Тут главное сглазить, а то вдруг не с того ни с сего могут начаться проблемы...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:34
Плохой старт - залог успеха.
Хороший старт - жди неудачу.
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