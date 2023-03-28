Франция впервые за почти 40 лет выиграла 2 первых матча отборочного турнира

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вчера, 12:51

Сборная Франции впервые с 1984 года выиграла два стартовых матча отборочного турнира. Об этом сообщает Stats Foot.

Тогда команда отбиралась на ЧМ -1986, обыграв Люксембург (4:0) и Болгарию (1:0).

«Трёхцветные» в первых матчах квалификации Евро-2024 одержали победы над Нидерландами (4:0) и Ирландией (1:0).