Франция впервые за почти 40 лет выиграла 2 первых матча отборочного турнира

Сборная Франции впервые с 1984 года выиграла два стартовых матча отборочного турнира. Об этом сообщает Stats Foot.
Тогда команда отбиралась на ЧМ-1986, обыграв Люксембург (4:0) и Болгарию (1:0).
«Трёхцветные» в первых матчах квалификации Евро-2024 одержали победы над Нидерландами (4:0) и Ирландией (1:0).
Кипр — Франция
1:2
12.10.2002 октябрь-02 (1)
Франция — Словения
5:0
16.10.2002 октябрь-02 (1)
Мальта — Франция
0:4
29.03.2003 март-03 (1)
Франция — Мальта
6:0
02.04.2003 апрель-03 (1)
Израиль — Франция
1:2
06.09.2003 сентябрь-03 (1)
Франция — Кипр
5:0
10.09.2003 сентябрь-03 (1)
Словения — Франция
0:2
11.10.2003 октябрь-03 (1)
Франция — Израиль
3:0
Кипр — Франция
1:2
12.10.2002 октябрь-02 (1)
Франция — Словения
5:0
16.10.2002 октябрь-02 (1)
Мальта — Франция
0:4
29.03.2003 март-03 (1)
Франция — Мальта
6:0
02.04.2003 апрель-03 (1)
Израиль — Франция
1:2
06.09.2003 сентябрь-03 (1)
Франция — Кипр
5:0
10.09.2003 сентябрь-03 (1)
Словения — Франция
0:2
11.10.2003 октябрь-03 (1)
Франция — Израиль
3:0
прогресс на лицо, французы мои фавориты...!!!
прогресс на лицо, французы мои фавориты...!!!
Хороший старт - жди неудачу.
Хороший старт - жди неудачу.