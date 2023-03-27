Роналду разносил Люксембург, а Месси боливийцев. Любимые жертвы снайперов сборных

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вчера, 22:54

Изучаем известную претензию.

Криштиану набил статистику на карликах

Мировой рекордсмен по голам за сборные, автор 122 мячей за Португалию, чаще всего забивал Люксембургу, 11 раз. Также 7 раз отличался против Литвы. Шесть раз забивал Андорре. Пять раз отличался против Латвии. Вроде бы вписывается в теорию, что Роналду может огорчить только соперника со слабой защитной линией? Только если забывать, что у него есть еще клубная карьера.

Роналду отправил 27 мячей в ворота «Севильи», 25 раз огорчил «Атлетико» (и отдал 9 голевых передач в тех матчах). Целых 20 раз досталось «Барселоне». Почему такая статистика? Потому что часто встречал именно этих оппонентов. В мире сборных история немного другая. В Европе небольшие сборные составляют почти половину потенциальных соперников, отсюда и показатели.

Но рядом с голами Люксембургу и Андорре португалец собирал мячи против Швеции (7 голов) и Венгрии (6). Пять раз забивал швейцарцам. Португалия не сильнее на голову самых титулованных сборных планеты, но голландцам забил четырежды, бельгийцам и испанцам по три мяча, а французам и аргентинцам по два. Вообще, сомневаться в футбольной силе Криштиану моветон.

Можно не принимать его поведение. Кринжовой кажется манера подачи личной жизни. Сомневаемся, что португалец разрешил невесте Джорджине Родригес нормально отметить победу Аргентины на чемпионате мира из ревности к человеку, от которого убегает. Но дико критиковать снайперские таланты Роналду нельзя. У чужих ворот умеет всё.

Левандовски и Кейн в похожем положении

Аргумент о голах «карликам» чаще звучит в адрес Роналду. Но к Кейну прицепились на днях. Разумеется, его любимые соперники слабые. Сан-Марино забил пять мячей. По четыре раза огорчил албанцев, болгар. Тоже четыре мяча отправил другим слабакам, немцам. А если без сарказма, то у Харри по три гола Франции и Украине, по два мяча чехам и полякам. С ним Англия увидела финалы.

На счету снайпера британцев есть мячи итальянцам, датчанам, хорватам и швейцарцам. Нормальный послужной список для европейского нападающего. Кроме Роналду, больше голов, чем у капитана англичан, забили за сборные в Старом Свете четыре действующих футболиста – Левандовски, Лукаку, Джеко и Ибрагимович. У Роберта не такая мощная команда, как у Роналду и Кейна.

Зато структура успехов аналогичная. Поляк забивал по 6 мячей Гибралтару и Сан-Марино. Пять раз огорчал Андорру. Но также по три гола отправил Дании и Швеции, дважды огорчал немцев. У Роберта было не так много матчей против Франции, Бельгии, Испании и Португалии, чтобы отличиться чаще, чем по разу. Как и у Ибрагимовича, хотя швед играет в футбол больше четверти столетия.

У Златана 6 голов Мальте и 4 мяча Сан-Марино. Также пять раз огорчил Англию, но четыре раза в знаменитом товарищеском матче. Зато Ибрагимович забивал Испании, Италии, Португалии, Хорватии и Нидерландам. Трижды отличался против Дании. У Лукаку особая любовь к сборной России – передал пять мячей. Ромелу не набивал статистику на карликах, а забивал всем подряд.

История Месси и Неймара немного отличается

В отборах в Южной Америке постоянно играешь с одними и теми же соперниками. Есть специфика, например, матчи на высокогорье. Всегда нужно долго лететь из Европы домой, это изнуряет. Но параллельно с официальными матчами Аргентина и Бразилия зарабатывают, катая товарищеские поединки за деньги. У Месси и Неймара немало голов именно в таких матчах. Но это тоже работа, оба с ней справились.

Как и их общий друг Луис Суарес. Человек, которому тяжело держать зубы за губами, обожал защитные линии Перу, Боливии и Чили. У Месси, который ждет сотый гол в сборной, любимым соперником тоже является Боливия – 8 голов. А дальше идут Эквадор и Уругвай, по 6 мячей. Бразильцам Лионель забил пять раз, как и чилийцам. Отличался против Португалии, Испании и Германии. Трижды забивал французам.

У Неймара 9 голов Японии и 6 мячей в ворота Перу. И рядом 3 гола Аргентине, 4 хорватам. Мячи французам, итальянцам и немцам. Формально в Южной Америке лишь две команды с низким рейтингом ФИФА , Венесуэла и Боливия. Но этими сборными список удобных соперников для Месси, Суареса и Неймара не ограничивается. И даже если бы все было именно так, какие к суперзвездам могут быть вопросы?

Среди главных снайперов много настоящих легенд

В прошлом Пушкаш уничтожал соперников не из-за слабости, а по причине собственной крутости. Левандовски забил за Польшу больше, чем Пеле за Бразилию. Одна из причин – рост количества матчей, но рядом идет прирост мастерства защитников. В 21 веке многие умеют играть в футбол. Даже карлики знают то, что пятьдесят лет тому назад не знали. Но форварды тоже не стоят на месте.

Уровень такой, что тягаются с Клозе, Робби Кином, Дрогба и другими успешными снайперами сборных. В списке рекордсменов есть игроки среднего класса. Например, Роналду обошел Али Даеи, а иранец обожал обижать команды Мальдивских островов, Лаоса, Ливана и Шри-Ланки. Но европейцы и южноамериканцы встречают сложнейших соперников, поэтому все их высокие показатели – большая заслуга.

Жиру побил рекорд Анри, и это подвиг. Мбаппе, у которого в 24 года 36 голов за сборную Франции, тянется к легендам. Холанду намного сложнее, но Эрлинг постарается себя показать в футболке Норвегии. У всех больших нападающих есть как мячи проходным соперникам, так и важные голы. Также помним про голевые передачи и участие в комбинациях. В случае с каждой сборной речь идет о легенде.

Роналду и Месси в тройке лучших снайперов в истории сборных. Умеют то, что никто другой не показал. Легенд древности можно выделить из-за разницы в матчах? Но даже этот аргумент не всегда работает. Нужно приложить массу усилий, отказаться от множества соблазнов, чтобы как Ибрагимович в 41 год получить вызов в сборную. Здесь только чемпионы, у которых нужно учиться.