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В тренерский штаб «Торпедо» вошёл испанский специалист

вчера, 10:58

Испанский специалист Берто Лладо Ферреро вошёл в тренерский штаб нового главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

32-летний Лладо Ферреро, родившийся в Жироне, имеет тренерскую лицензию категории УЕФА А. Во время игровой карьеры выступал за юношеские команды «Жироны» и «Барселоны». Работал в качестве тренера в первенстве Каталонии, а также был спортивным директором футбольной Академии «Кантера».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
"Торпедо" Мадрид......всех победит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46

И выходит после попадания в ФНЛ...
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:45
Вот смотри..Русский хоккей (хоккей с мячом) чемпионат России-играют от Архангельска до Хабаровска!...надеюсь..ты меня понял!
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:39
у них тяжелая работа!...как по мне..Россия-футбольная,это от Калининграда до Владивостока! (не в обиду Анадырю и Севастополю)...а не от Москвы до Екатеринбурга.....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:11
Да я давно подозреваю,что наша РПЛ-не объединение футбольных клубов,а паперть Церкви футбола.
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:06
тут такое дело...на Руси (во все времена) подать убогому-дело святое!.....))))))
izrafel
izrafel
вчера в 12:03
Когда клуб РПЛ возглавляет тренер из Европы.
Мостовой и Ловчев:
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
Да хоть сам Гвардиола если бы пришёл, всё равно в Торпедо ничего не изменить. Есть более глобальная беда , - это бестолковое руководство и весь менеджерский состав. И это факт ! Глядя на то что происходит с клубом в последние десятилетия .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:35
Он похоже согласен работать только за еду. В Торпедо ведь много не заработаешь.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:23
Как станешь представлять к крестишку ли,к местечку,
ну как не порадеть испанскому безработному односельчанину???
Немцев,голландцев подкормили,надо и этих поддержать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:04
Надеемся не зря
evn8bhphxxsx
evn8bhphxxsx
вчера в 11:04
Сейчас они попрут как немцы в Локо
Гость
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