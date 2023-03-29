В тренерский штаб «Торпедо» вошёл испанский специалист

Испанский специалист Берто Лладо Ферреро вошёл в тренерский штаб нового главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета.
32-летний Лладо Ферреро, родившийся в Жироне, имеет тренерскую лицензию категории УЕФА А. Во время игровой карьеры выступал за юношеские команды «Жироны» и «Барселоны». Работал в качестве тренера в первенстве Каталонии, а также был спортивным директором футбольной Академии «Кантера».
И выходит после попадания в ФНЛ...
И выходит после попадания в ФНЛ...
Мостовой и Ловчев:
Мостовой и Ловчев:
ну как не порадеть испанскому безработному односельчанину???
Немцев,голландцев подкормили,надо и этих поддержать.
ну как не порадеть испанскому безработному односельчанину???
Немцев,голландцев подкормили,надо и этих поддержать.