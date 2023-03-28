Кулусевски: «Конте был важен для команды»

Полузащитник «Тоттенхэма» высказался об уходе с поста главного тренера «шпор».

Всегда досадно, когда кто-то, с кем ты работаешь и сближаешься, уходит. Но жизнь идет дальше, и нужно просто идти вперед. У нас осталось десять матчей, и мы должны сделать всё возможное, чтобы попасть в топ-4.

Конте был важен для команды. Я многому у него научился и всегда буду помнить его, но сейчас в коллективе остался его помощник, с которым я знаком. Посмотрим, кто придёт в следующем сезоне. Мне нравятся город и клуб.

Надеялся ли, что Конте останется? Это не мое решение. Кто бы ни был тренером, мы примем его и будем играть за него и за остальных. Сейчас клуб принял такое решение, потому что счёл его оптимальным, и мы, футболисты, его поддерживаем.