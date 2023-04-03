Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»

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вчера, 21:27

уволен с поста главного тренера «Штутгарта».

Специалист возглавил клуб в декабре 2022 года, под его руководством «швабы» одержали 1 победу в 12 матчах. Команду возглавит , контракт со специалистом будет действовать до лета 2025 года.

«Штутгарт» занимает последнее место в Бундеслиге.