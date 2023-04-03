Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»

Бруно Лаббадиа уволен с поста главного тренера «Штутгарта».
Специалист возглавил клуб в декабре 2022 года, под его руководством «швабы» одержали 1 победу в 12 матчах. Команду возглавит Себастьян Хенесс, контракт со специалистом будет действовать до лета 2025 года.
«Штутгарт» занимает последнее место в Бундеслиге.
Почитал про Хенесса статью, оказывается он до этого Хоффенхайм тренеровал, а значит ему далеко ехать не придется. Ну и клубы продолжают обмениваться тренерами, видимо все таки географическое соседство швабов и деревенских сказывается :)
Почитал про Хенесса статью, оказывается он до этого Хоффенхайм тренеровал, а значит ему далеко ехать не придется. Ну и клубы продолжают обмениваться тренерами, видимо все таки географическое соседство швабов и деревенских сказывается :)