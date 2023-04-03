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Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»

вчера, 21:27

Бруно Лаббадиа уволен с поста главного тренера «Штутгарта».

Специалист возглавил клуб в декабре 2022 года, под его руководством «швабы» одержали 1 победу в 12 матчах. Команду возглавит Себастьян Хенесс, контракт со специалистом будет действовать до лета 2025 года.

«Штутгарт» занимает последнее место в Бундеслиге.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:31
Ваня, главное- что мы с тобой это знаем. А людей пугать не будем...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
Думаю, ему нужно более подробно расписать значение этих цифр.
протон
протон
вчера в 23:59
Лаббадия - изначально провальное решение руководства. Он последнее время везде проваливался. Да и то, что он второй раз зашёл в эту реку, энтузиазма не прибавило.

Почитал про Хенесса статью, оказывается он до этого Хоффенхайм тренеровал, а значит ему далеко ехать не придется. Ну и клубы продолжают обмениваться тренерами, видимо все таки географическое соседство швабов и деревенских сказывается :)
Capral
Capral ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 22:18
А как на счет 3-1-11 17-32?
sova147
sova147
вчера в 21:49
12 игр и одна победа это слишком мало, что так долго думали? Пожелаю удачи!
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