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Доходы УЕФА за сезон-2021/22 превысили 4 млрд евро

вчера, 18:07

Доходы УЕФА за прошлый сезон составили свыше €4 млрд. Об этом говорится в отчете, который представил сегодня финансовый директор организации Йозеф Коллер.

Доходы за кампанию-2021/22 составили €4,052 млрд, что на €1,673 млрд меньше, чем годом ранее, но на €1,014 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. В то же время доходы от клубных соревнований под эгидой УЕФА составили €3,614 млрд. Данная сумма на 15% больше, чем сезоном ранее (€3,156 млрд). Что касается соревнований с участием сборных, доходы УЕФА за цикл 2018-2022 годов почти в два раза превысили цикл 2014-2018 годов (€1,911 млрд против €1,033 млрд).

Баланс УЕФА сократился с €3,2 млрд до €2,7 млрд, а резервы организации — с €523 млн до €447 млн. В отчете подчеркивается, что влияние пандемии коронавируса на европейский футбол в сезоне-2021/22 сократилось.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:36
Особенно если вспомнить то, как Шейхов покрывают
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:40, ред.
Думаю, цифры всё же занижены. Ведь, если простые блогеры умудряются зарабатывать на своих роликах приличные деньги, то УЕФА на продаже телетрансляций и рекламе по всему свету четыре миллиарда как-то неубедительно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:30
С Газпромом могло быть получше...
drug01
drug01
вчера в 19:50
Мы поможем только допустите нас играть в календаре
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:31
Им и так неплохо живётся.
ДСА
ДСА
вчера в 19:31
Вот где похоже печатают деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:23
А моглиб увеличить доходы на порядок,еслиб нас не отменили!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:01
Пора раскулачивать этих организации швейцарских жуликов,временно возглавляемых словенским подставным лицом.А нам не платить взносы "за отсутствие".
Tiki Taka
Tiki Taka ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:29
2 раза больше наверное, как и почти во всех организациях
shlomo
shlomo
вчера в 18:11
Самая нищая организация...:)))... а если подсчитать "черную" бухгалтерию, то сколько будет?
Гость
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