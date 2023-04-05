Доходы УЕФА за сезон-2021/22 превысили 4 млрд евро

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вчера, 18:07

Доходы УЕФА за прошлый сезон составили свыше €4 млрд. Об этом говорится в отчете, который представил сегодня финансовый директор организации Йозеф Коллер.

Доходы за кампанию-2021/22 составили €4,052 млрд, что на €1,673 млрд меньше, чем годом ранее, но на €1,014 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. В то же время доходы от клубных соревнований под эгидой УЕФА составили €3,614 млрд. Данная сумма на 15% больше, чем сезоном ранее (€3,156 млрд). Что касается соревнований с участием сборных, доходы УЕФА за цикл 2018-2022 годов почти в два раза превысили цикл 2014-2018 годов (€1,911 млрд против €1,033 млрд).