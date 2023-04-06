«Реал» за прошлый сезон заработал на игре в еврокубках больше всех

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06 апреля 2023, 08:56

«Реал» заработал 133,7 млн евро, выиграв Лигу чемпионов в прошлом сезоне. «Сливочные» получили наибольшую сумму от УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков.

Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» получил 120 млн. Еще два коллектива заработали более 100 млн евро — «Бавария» (110 млн) и «Манчестер Сити» (109 млн). ПСЖ получил 92 млн, «Челси» – 91,9 млн.

Участники группового этапа Лиги чемпионов в среднем получили 61,8 млн евро. Меньше всех взял «Шериф» – 23,7 млн.

«Барселоне» УЕФА начислил 64,6 млн евро за игру в Лиге чемпионов и 6,4 млн евро за участие в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубковом турнире больше всех заработал «Айнтрахт» (38 млн евро), который и взял титул.