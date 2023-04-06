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«Реал» за прошлый сезон заработал на игре в еврокубках больше всех

06 апреля 2023, 08:56

«Реал» заработал 133,7 млн евро, выиграв Лигу чемпионов в прошлом сезоне. «Сливочные» получили наибольшую сумму от УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков.

Финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» получил 120 млн. Еще два коллектива заработали более 100 млн евро — «Бавария» (110 млн) и «Манчестер Сити» (109 млн). ПСЖ получил 92 млн, «Челси» – 91,9 млн.

Участники группового этапа Лиги чемпионов в среднем получили 61,8 млн евро. Меньше всех взял «Шериф» – 23,7 млн.

«Барселоне» УЕФА начислил 64,6 млн евро за игру в Лиге чемпионов и 6,4 млн евро за участие в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубковом турнире больше всех заработал «Айнтрахт» (38 млн евро), который и взял титул.

Между всеми участниками Лиги конференций УЕФА распределил 235 млн евро. «Рома» получила больше всех (19,2 млн), поскольку стала победителем соревнования.

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Все комментарии
протон
протон
06 апреля в 16:34
Барса не хилый навар получила.
shur
shur
06 апреля в 14:23
...Большому Кораблю - Большое Плаванье ,Хала Мадрид!!!
Gahi
Gahi
06 апреля в 09:26
Есть к чему стремиться каждой команде участникам еврокубков, особенно в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи 🏆
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 09:22, ред.
Не скоро Ливерпуль получит свои 120млн за финал Лиги Чемпионов, с такой игрой в этом году в Лигу Европы залетает. И это ещё не факт, попадёт ли он вообще в зону Еврокубков. Для Шерифа 24млн это немало, неплохой улов в прошлом году. Юрий Николаевич, эх какой тренер у них был, Реал М выигрывали на групповом этапе. Не понятно, зачем Вернидуб ушёл, такой потенциал у Шерифа был, нужно было и дальше улучшать его, хотя может что-то с Кривбассом срастётся.
ДСА
ДСА
06 апреля в 09:17
С точки зрения КПД Шериф наверное самый удачливый.
Гость
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