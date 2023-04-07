«Барселона» проведёт переговоры с Ла Лигой, чтобы вернуть Месси

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вчера, 12:32

«Барселона» намерена вернуть нападающего .

На следующей неделе руководство «сине-гранатовых» встретится с представителями Ла Лиги, что предоставить свой экономический план по сокращению зарплат к лимиту, который Ла Лига установила на следующий сезон.

Каталонский клуб надеется, что чемпионат Испании разрешит ему оформить трансфер Месси, поэтому что это выгодно как для «Барселоны», так и для Ла Лиги.