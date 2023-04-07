«Барселона» проведёт переговоры с Ла Лигой, чтобы вернуть Месси

«Барселона» намерена вернуть нападающего Лионеля Месси.
На следующей неделе руководство «сине-гранатовых» встретится с представителями Ла Лиги, что предоставить свой экономический план по сокращению зарплат к лимиту, который Ла Лига установила на следующий сезон.
Каталонский клуб надеется, что чемпионат Испании разрешит ему оформить трансфер Месси, поэтому что это выгодно как для «Барселоны», так и для Ла Лиги.
Сможет ли он усилить атаку до каких-то космических высот - это вопрос, потому что возраст есть возраст. Но просто усилить атаку нынешней Барселоны (причём вполне прилично усилить) Месси однозначно может.
Пора возвращаться домой. Надеюсь, Ла Лига понимает, что если не разрешит Лео вернуться, то потеряет очень многое
Сможет ли он усилить атаку до каких-то космических высот - это вопрос, потому что возраст есть возраст. Но просто усилить атаку нынешней Барселоны (причём вполне прилично усилить) Месси однозначно может.
Пора возвращаться домой. Надеюсь, Ла Лига понимает, что если не разрешит Лео вернуться, то потеряет очень многое