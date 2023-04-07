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«Барселона» проведёт переговоры с Ла Лигой, чтобы вернуть Месси

вчера, 12:32

«Барселона» намерена вернуть нападающего Лионеля Месси.

На следующей неделе руководство «сине-гранатовых» встретится с представителями Ла Лиги, что предоставить свой экономический план по сокращению зарплат к лимиту, который Ла Лига установила на следующий сезон.

Каталонский клуб надеется, что чемпионат Испании разрешит ему оформить трансфер Месси, поэтому что это выгодно как для «Барселоны», так и для Ла Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:05
Лиге трудно возражать ...
тут интересы общие
протон
протон
вчера в 16:36
Глядя на проблемы Барселоны в атаке, это усиление вполне очевидно.
Сможет ли он усилить атаку до каких-то космических высот - это вопрос, потому что возраст есть возраст. Но просто усилить атаку нынешней Барселоны (причём вполне прилично усилить) Месси однозначно может.
Пора возвращаться домой. Надеюсь, Ла Лига понимает, что если не разрешит Лео вернуться, то потеряет очень многое
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 14:20
Значит барса не хочет ЛЧ выигрывать,тогда пусть зовет-8 лет позора полурослика им пригодится...)))
ДСА
ДСА
вчера в 13:52
Опять ищут обходные пути, мало им судейского скандала.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:26
Погулял и хватит, пора возвращаться домой, тебя родители (Барселона и Ла Лига) заждались.
vwtqne7yhkxm
vwtqne7yhkxm
вчера в 13:19
поэтому что это выгодно
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348497/messi-lionel-barselona 07.04.2023
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:47
Если Месси и правда барселона нужна согласится на все их условия. Если нет то..
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:37
А самого Месси спросили ? Он же на заработки к арабам собрался !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:34
Ну если тока по взаимовыгоде сговорятся...
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