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Щесны может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:35

«Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты замены Давида Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.

«Красные дьяволы» обратили внимание на вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесного.

Поляк уже выступал в АПЛ в составе «Арсенала».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:35
Щесны прям по честному пропускал нелепые голы в матчах за Арсенал. Серию А не смотрю, но однозначно Буффона он не смог заменить.
протон
протон
вчера в 16:29
Конечно сохраняют Давида, по сути, можно сказать, только за былые заслуги и за многолетнюю преданность клубу. На выходах так толком и не играет, разыгрывать не умеет, стилю Тен Хага не подходит...
Вот просто, навскидку, представить, что он не игрок МЮ сейчас . Купил бы его МЮ? Рассматривал бы хотя бы как кандидата на приобретение этим летом? Однозначно - нет.
7n2jkqd7gqzf
7n2jkqd7gqzf
вчера в 15:29
Зачем менять шило на мыло, когда можно взять в аренду нормального Сафонова
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:28
Зачем это МЮ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15
Щесны может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед».
Иногда очень странно видеть такие бредовые новости. С чего вообще этот инсайд мог придумать такое. Где-то разве было сказано, что поляк не доволен своим пребыванием в Ювентусе или его не устраивает контракт с клубом ??? Никаких вообще проблем нет у Щесного с Ювентусом , а значит и нет никакой обходимости менять своё место работы , тем более у него есть бизнес в Италии вместе со своей супругой и им всё нравится в Италии. И наврядли руководство клуба Ювентус отдаст его в какой либо клуб, тем более что Войцех является лидером по проценту сейвов (83%) . Как говорится, от добра добра не ищут.
erla1984
erla1984
вчера в 13:08
а у поляка спросили, хотя че терять ему тут, но тут явно тогда шило на мыло обмен
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:04
В случае ухода Испанца Красные дьяволы многое потеряют. Во первых он уже многие сезоны застолбил за собой место номер 1. Во вторых многие матчи только за счёт него команда добывала необходимый результат. Найти ему замену можно будет, но найти достойную будет очень тяжело. Так что руководство необходимо заделать все возможное и невозможное для сохранение его в команде. Но многое будет зависеть именно от его личного решения!
9seaqxxjq7mk
9seaqxxjq7mk
вчера в 11:55
А надо ли это поляку?
Правда Ювентус может не попасть в ЛЧ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:41
Хороший вратарь.если конечно он согласиться покинуть Ювентус.
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