Щесны может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты замены Давида Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.
«Красные дьяволы» обратили внимание на вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесного.
Поляк уже выступал в АПЛ в составе «Арсенала».
«Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты замены Давида Де Хеа, если он покинет клуб этим летом.
«Красные дьяволы» обратили внимание на вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесного.
Поляк уже выступал в АПЛ в составе «Арсенала».
Иногда очень странно видеть такие бредовые новости. С чего вообще этот инсайд мог придумать такое. Где-то разве было сказано, что поляк не доволен своим пребыванием в Ювентусе или его не устраивает контракт с клубом ??? Никаких вообще проблем нет у Щесного с Ювентусом , а значит и нет никакой обходимости менять своё место работы , тем более у него есть бизнес в Италии вместе со своей супругой и им всё нравится в Италии. И наврядли руководство клуба Ювентус отдаст его в какой либо клуб, тем более что Войцех является лидером по проценту сейвов (83%) . Как говорится, от добра добра не ищут.
Иногда очень странно видеть такие бредовые новости. С чего вообще этот инсайд мог придумать такое. Где-то разве было сказано, что поляк не доволен своим пребыванием в Ювентусе или его не устраивает контракт с клубом ??? Никаких вообще проблем нет у Щесного с Ювентусом , а значит и нет никакой обходимости менять своё место работы , тем более у него есть бизнес в Италии вместе со своей супругой и им всё нравится в Италии. И наврядли руководство клуба Ювентус отдаст его в какой либо клуб, тем более что Войцех является лидером по проценту сейвов (83%) . Как говорится, от добра добра не ищут.