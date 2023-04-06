400 млн евро для Месси и трансферы Мартинесов. Чемпионы мира поменяют клубы

Аргентинцам не сидится на месте.
Лионель Месси
Тяжело отказаться от 400 млн евро в год, которые предлагают Лионелю Андресу в Саудовской Аравии. Непросто будет попасть в «Барселону». Особенно если каталонцев выбросят за борт Лиги чемпионов в результате рассмотрения «дела Негрейры». Месси взял паузу и примет решение чуть позже. А в ПСЖ, похоже, смирились, что аргентинец не останется. Или все разговоры об отъезде это часть переговорной стратегии, а чемпион мира планирует подписать новый контракт с парижанами на хороших условиях? Вряд ли, учитывая сложные отношения с фанатами французского клуба. Им не нравятся результаты команды в Европе. Месси не подарил победу в ЛЧ. Но еще на год готов остаться в Европе ради последней попытки в главном клубном турнире перед отъездом в США. Или отправится на Ближний Восток, где тоже хорошо заплатят. А вот в родной город Росарио вряд ли вернется, там ему угрожают бандиты.
Эмилиано Мартинес
Голкипер «Астон Виллы» напомнил в недавнем матче против «Челси», что может отражать удары, как в финале чемпионата мира. Характер у Мартинеса не сахар, поэтому «Бавария» испугалась приглашать Эмилиано в состав после травмы Нойера. Выбрали знакомого с Бундеслигой швейцарца Зоммера для решающих сражений в Лиге чемпионов. Посмотрим, правильная ли это ставка Оливера Кана. А вот Мартинес провел беседы с Эмери после своих знаменитых выходок и переключился на клубный футбол. Чиновники даже изменили правила для вратарей во время пенальти из-за Эмилиано. Теперь не позволят давить на бьющих игроков. Невзирая на неоднозначную репутацию, Мартинес остается чемпионом мира и приличным голкипером с опытом в АПЛ. Поэтому может заменить постаревшего Льориса в «Тоттенхэме».
Алексис МакАллистер
Сын бывшего футболиста «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины, напарника Марадоны, вырос в большого мастера. «Брайтон» Поттера выделил Алексиса благодаря статистическим характеристикам. И выиграли в лотерею. Очередь из покупателей раньше не выстраивалась, но недавно Скалони пригласил Алексиса на чемпионат мира, где молодой полузащитник стал одним из героев. Победа в финале подняла стоимость МакАллистера еще выше. Рыжик не спешил, не оказался в новом клубе прошлой зимой. Сейчас им интересуются большие команды в АПЛ. Говорят, что ведутся активные переговоры. Упоминают «Ливерпуль», МЮ, «Арсенал» и даже «Ювентус». Возможен новый аукцион. Трансфер МакАллистера «чайки» оценивают в 60 млн фунтов.
Кристиан Ромеро
Кути, как его называют друзья, заиграл в «Аталанте». А потом перешел в АПЛ. «Тоттенхэм» заплатил за центрального защитника приличные деньги, а на чемпионате мира Ромеро доказал, что не зря ему в Европе доверяют. Кристиану всего двадцать четыре года. Не удивительно, что «шпоры» не являются клубом его мечты. Говорят, наглость аргентинца на поле привлекла внимание Флорентино Переса. Хотя в Мадриде есть Рюдигер, Милитао и Алаба, австриец также может играть на фланге. Да и травмы случаются. Поэтому если увидите, что Начо уходит из «Реала» в конце сезона, то не удивляйтесь покупке именно Ромеро. Впрочем, «Мадрид» не единственный потенциальный покупатель, игрок молодой и уже чемпион мира, а это в глазах тренеров многое значит – подчеркивает характер.
Леандро Паредес
В отличие от коллег по списку и сборной, Леандро терял в цене. Хавбек не подошел «Ювентусу» Аллегри, не стал ключевым в центре поля рядом с Рабьо, пока Погба лечился. В Турине разочаровались в Паредесе. Похоже, будут с ним прощаться. Ди Мария пришелся ко двору, невзирая на возраст – легендарный вингер настраивается продлить контракт с итальянским клубом. А вот Паредес окажется на перекрестке трансферной судьбы. Леандро не нужен больше в основе ПСЖ. Но и «Ювентус» его контракт не выкупит. Наверное, найдет себе новый клуб, ведь с именем и статусом. Впрочем, карьера бывшего хавбека «Ромы» и «Зенита» в элитных лигах после возвращения явно не складывается. Мастерство имеется, но стабильностью и прилежностью Леандро не отличался.
Родриго де Пауль
Забавно, что де Пауль предлагал Месси перейти в «Атлетико». Лионель, скорее всего, уважает «Чоло» Симеоне, но вряд ли готов завести себе врагов в лице миллионов испанских фанатов «Барселоны». А теперь сам де Пауль, поскольку его карьера в Мадриде идет не всегда гладко, должен задуматься о будущем. В сборной ему нравится быть телохранителем для Месси, а вот на клубном уровне лишь ищет клуб, где будет таким же полезным, как в составе «Удинезе». Пока верным напарником Гризманна, когда Антуан смещается в середину поля, де Пауль не стал. Но допускаем, что бойцовские качества хавбека устраивают Клоппа. «Ливерпуль» покинет несколько футболистов ближайшим летом. Глядишь, найдется место для Родриго.
Лаутаро Мартинес
На чемпионате мира Мартинес запомнился промахами. Хулиан Альварес, который поменял его в основе сборной, остается в «Манчестер Сити», продлили две недели назад контракт до 2028 года. А вот Лаутаро после финальной попытки выйти в финал Лиги чемпионов с «Интером» может подумать о переезде в другую лигу. Статус чемпиона мира поднял и без того высокий интерес. Мартинесу всего двадцать пять лет, но уже опытный мастер с удачными сезонами в Серии А. Контракт с «Интером» еще на два года, то есть трансфер будет дорогим для покупателей и выгодным для продавцов. Говорили об интересе клубов АПЛ. «Манчестер Юнайтед» оказывался в центре внимания, ведь форвард умеет делить пространство с напарником, вроде Рэшфорда и Лукаку. Также упоминали «Реал», хотя там бразильский вектор с мощным ветераном Бензема во главе. Будут и другие покупатели, аргентинцы снова в моде.
Думаю, что у Мессеныша хватит разума и он не поменяет футбол на деньги.... Деньги все не заработаешь, а карьеру губить не к чему.
Думаю, что у Мессеныша хватит разума и он не поменяет футбол на деньги.... Деньги все не заработаешь, а карьеру губить не к чему.