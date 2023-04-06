400 млн евро для Месси и трансферы Мартинесов. Чемпионы мира поменяют клубы

1680801012

вчера, 20:10

Аргентинцам не сидится на месте.

Лионель Месси

Тяжело отказаться от 400 млн евро в год, которые предлагают Лионелю Андресу в Саудовской Аравии. Непросто будет попасть в «Барселону». Особенно если каталонцев выбросят за борт Лиги чемпионов в результате рассмотрения «дела Негрейры». Месси взял паузу и примет решение чуть позже. А в ПСЖ , похоже, смирились, что аргентинец не останется. Или все разговоры об отъезде это часть переговорной стратегии, а чемпион мира планирует подписать новый контракт с парижанами на хороших условиях? Вряд ли, учитывая сложные отношения с фанатами французского клуба. Им не нравятся результаты команды в Европе. Месси не подарил победу в ЛЧ . Но еще на год готов остаться в Европе ради последней попытки в главном клубном турнире перед отъездом в США . Или отправится на Ближний Восток, где тоже хорошо заплатят. А вот в родной город Росарио вряд ли вернется, там ему угрожают бандиты.

Эмилиано Мартинес

Голкипер «Астон Виллы» напомнил в недавнем матче против «Челси», что может отражать удары, как в финале чемпионата мира. Характер у Мартинеса не сахар, поэтому «Бавария» испугалась приглашать Эмилиано в состав после травмы Нойера. Выбрали знакомого с Бундеслигой швейцарца Зоммера для решающих сражений в Лиге чемпионов. Посмотрим, правильная ли это ставка Оливера Кана. А вот Мартинес провел беседы с Эмери после своих знаменитых выходок и переключился на клубный футбол. Чиновники даже изменили правила для вратарей во время пенальти из-за Эмилиано. Теперь не позволят давить на бьющих игроков. Невзирая на неоднозначную репутацию, Мартинес остается чемпионом мира и приличным голкипером с опытом в АПЛ . Поэтому может заменить постаревшего Льориса в «Тоттенхэме».

Алексис МакАллистер

Сын бывшего футболиста «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины, напарника Марадоны, вырос в большого мастера. «Брайтон» Поттера выделил Алексиса благодаря статистическим характеристикам. И выиграли в лотерею. Очередь из покупателей раньше не выстраивалась, но недавно Скалони пригласил Алексиса на чемпионат мира, где молодой полузащитник стал одним из героев. Победа в финале подняла стоимость МакАллистера еще выше. Рыжик не спешил, не оказался в новом клубе прошлой зимой. Сейчас им интересуются большие команды в АПЛ . Говорят, что ведутся активные переговоры. Упоминают «Ливерпуль», МЮ , «Арсенал» и даже «Ювентус». Возможен новый аукцион. Трансфер МакАллистера «чайки» оценивают в 60 млн фунтов.

Кристиан Ромеро

Кути, как его называют друзья, заиграл в «Аталанте». А потом перешел в АПЛ . «Тоттенхэм» заплатил за центрального защитника приличные деньги, а на чемпионате мира Ромеро доказал, что не зря ему в Европе доверяют. Кристиану всего двадцать четыре года. Не удивительно, что «шпоры» не являются клубом его мечты. Говорят, наглость аргентинца на поле привлекла внимание Флорентино Переса. Хотя в Мадриде есть Рюдигер, Милитао и Алаба, австриец также может играть на фланге. Да и травмы случаются. Поэтому если увидите, что Начо уходит из «Реала» в конце сезона, то не удивляйтесь покупке именно Ромеро. Впрочем, «Мадрид» не единственный потенциальный покупатель, игрок молодой и уже чемпион мира, а это в глазах тренеров многое значит – подчеркивает характер.

Леандро Паредес

В отличие от коллег по списку и сборной, Леандро терял в цене. Хавбек не подошел «Ювентусу» Аллегри, не стал ключевым в центре поля рядом с Рабьо, пока Погба лечился. В Турине разочаровались в Паредесе. Похоже, будут с ним прощаться. Ди Мария пришелся ко двору, невзирая на возраст – легендарный вингер настраивается продлить контракт с итальянским клубом. А вот Паредес окажется на перекрестке трансферной судьбы. Леандро не нужен больше в основе ПСЖ . Но и «Ювентус» его контракт не выкупит. Наверное, найдет себе новый клуб, ведь с именем и статусом. Впрочем, карьера бывшего хавбека «Ромы» и «Зенита» в элитных лигах после возвращения явно не складывается. Мастерство имеется, но стабильностью и прилежностью Леандро не отличался.

Родриго де Пауль

Забавно, что де Пауль предлагал Месси перейти в «Атлетико». Лионель, скорее всего, уважает «Чоло» Симеоне, но вряд ли готов завести себе врагов в лице миллионов испанских фанатов «Барселоны». А теперь сам де Пауль, поскольку его карьера в Мадриде идет не всегда гладко, должен задуматься о будущем. В сборной ему нравится быть телохранителем для Месси, а вот на клубном уровне лишь ищет клуб, где будет таким же полезным, как в составе «Удинезе». Пока верным напарником Гризманна, когда Антуан смещается в середину поля, де Пауль не стал. Но допускаем, что бойцовские качества хавбека устраивают Клоппа. «Ливерпуль» покинет несколько футболистов ближайшим летом. Глядишь, найдется место для Родриго.

Лаутаро Мартинес