Матч «Урал» — «Спартак» посетили почти 25 тысяч болельщиков

Матч Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге посетили 24 778 зрителей. Поединок проходил без системы Fan ID.
Отметим, что на недавней игре 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо», которая прошла в Екатеринбурге с системой идентификации болельщиков, присутствовало примерно в 4 раза меньше зрителей: 5981.
Преступники снова вернулись на стадион?
Атмосфера на стадио была потрясающая! Хулиганы и потенциальные преступники с детьми и родителями болеют сердцем.
Только что пришел с матча. Не понимаю, как я выжил в этом скопище хулиганов, алкоголиковx наркоманов и фашистов. Чудом уцелел, до сих пор трясёт.
Были бы мозги у руководства, Фануйди можно было оформить по умному, сделать на добровольной основе, но за бонусы, например кто оформит ФанАйди тому скидка 15% на билеты и абики, да все бы с радостью их оформили сами и не надо было заставлять и бесить людей. Но с мозгами у руководителей туго, ну и жадность конечно затмевает разум.
Есть информация много ли погибших и искалеченных? Надеюсь всех родителей кто пришел с детьми лишат родительских прав…..полная беспечность с их стороны.
А что на сей счёт скажет наша госпожа Ирина Роднина?
Преступники снова вернулись на стадион?
Атмосфера на стадио была потрясающая! Хулиганы и потенциальные преступники с детьми и родителями болеют сердцем.
Только что пришел с матча. Не понимаю, как я выжил в этом скопище хулиганов, алкоголиковx наркоманов и фашистов. Чудом уцелел, до сих пор трясёт.
Были бы мозги у руководства, Фануйди можно было оформить по умному, сделать на добровольной основе, но за бонусы, например кто оформит ФанАйди тому скидка 15% на билеты и абики, да все бы с радостью их оформили сами и не надо было заставлять и бесить людей. Но с мозгами у руководителей туго, ну и жадность конечно затмевает разум.
Есть информация много ли погибших и искалеченных? Надеюсь всех родителей кто пришел с детьми лишат родительских прав…..полная беспечность с их стороны.
А что на сей счёт скажет наша госпожа Ирина Роднина?