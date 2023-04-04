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Матч «Урал» — «Спартак» посетили почти 25 тысяч болельщиков

вчера, 19:30
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге посетили 24 778 зрителей. Поединок проходил без системы Fan ID.

Отметим, что на недавней игре 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо», которая прошла в Екатеринбурге с системой идентификации болельщиков, присутствовало примерно в 4 раза меньше зрителей: 5981.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:00
В Екатеринбурге в футболе разбираются. Знают от каких команд можно ожидать красивый, атакующий футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:51
На этом. fanID кто то хорошо наварил и поделился. Вот и причина
Glosser
Glosser
вчера в 21:51
Сколько много народу радовалось победе Урала.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
А в чём корысть этого предприятия,если речь идёт о "жадности"??? Может иной термин уместен?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:02
Счастливые...Увидели игру "Спартака"...
протон
протон
вчера в 20:50
Матч "Урал" - "Спартак" посетили почти 25 тысяч болельщиков. и без Фан Ид. Это говорит о чем? Что бы больше народ подтянуть на трибуны, что бы поддержали любимую команду. Логично, что всем понятно то, что Фан Ид вредит футболу?
Преступники снова вернулись на стадион?
Атмосфера на стадио была потрясающая! Хулиганы и потенциальные преступники с детьми и родителями болеют сердцем.
Только что пришел с матча. Не понимаю, как я выжил в этом скопище хулиганов, алкоголиковx наркоманов и фашистов. Чудом уцелел, до сих пор трясёт.
Были бы мозги у руководства, Фануйди можно было оформить по умному, сделать на добровольной основе, но за бонусы, например кто оформит ФанАйди тому скидка 15% на билеты и абики, да все бы с радостью их оформили сами и не надо было заставлять и бесить людей. Но с мозгами у руководителей туго, ну и жадность конечно затмевает разум.
Есть информация много ли погибших и искалеченных? Надеюсь всех родителей кто пришел с детьми лишат родительских прав…..полная беспечность с их стороны.
А что на сей счёт скажет наша госпожа Ирина Роднина?
sova147
sova147
вчера в 20:45
25 тысяч болельщиков это хорошая поддержка Урала, и они не подвели....
9nwbrnsg6q3c
9nwbrnsg6q3c
вчера в 20:38
За такую такую команду как Урал приятно болеть тем более голы были красивые....
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:35
Что и требовалось доказать... больше и говорить не о чем...
rsugf4v64h6w
rsugf4v64h6w
вчера в 19:41
Уральцы красавцы, как на поле так и на трибунах.
протон
протон
вчера в 19:35
Матч был просто супер. В том числе благодаря болельщикам и отсутствию позорного Fan ID. Екатеринбуржцам респект за офигительнейшую атмосферу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:32
Любят зрители уральскую команду...
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