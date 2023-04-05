Фанаты «Барселоны» скандировали имя Месси во время игры с «Реалом»

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вчера, 23:16

Фанаты «Барселоны» во время кубкового матча против «Реала» начали скандировать имя форварда ПСЖ . Это случилось на 10-й минуте встречи — отсылка к 10-му номеру, под которым аргентинец играл за «Барсу».

Отметим, что в последнее время активно ходят слухи о возможном возвращении Месси в Каталонию.