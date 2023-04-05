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Фанаты «Барселоны» скандировали имя Месси во время игры с «Реалом»

вчера, 23:16

Фанаты «Барселоны» во время кубкового матча против «Реала» начали скандировать имя форварда ПСЖ Лионеля Месси. Это случилось на 10-й минуте встречи — отсылка к 10-му номеру, под которым аргентинец играл за «Барсу».

Отметим, что в последнее время активно ходят слухи о возможном возвращении Месси в Каталонию.

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Все комментарии
Бульба 4
Бульба 4
сегодня в 10:34
Совсем из ума выжили.
112910415
112910415
сегодня в 07:21
ну ... капля камень точит !
z2ze7ckea4vp
z2ze7ckea4vp
сегодня в 05:36
На их месте, так громко не скандировал, он уже не тот Месси,без Хави и Иньесты
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:57
Ждут домой, чтобы воскресить Барселону ибо сейчас каталонцы показывают не игру, а дворовой футбол.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 04:53
Они помнят лишь того, кто играл когда то с Чави и Иньестой
g8f5nqv9rpxu
g8f5nqv9rpxu
сегодня в 03:46
Хотят, чтобы по ветру пустил...
FenixSL
FenixSL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:52
чем подразнили?
он не отличается голами в матчах с Реалом уже сколько лет)))
с чего вдруг начнет сейчас?))))
было бы кем дразнить
Реал больше любого игрока
даже Сычева
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:50
ахахахаха
призывают чтобы пенальти забил
ибо больше на чм не было ничего
чем он поможет Барсе нынешней?
еще хуже все будет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:46
Ааа, это поэтому Бензема так жестоко наказал их?))
Agеnt 47
Agеnt 47
сегодня в 00:26, ред.
Конечно,ведь его не видели уже 5 лет в играх с Реалом-0 голов и 0 передач.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 00:15
И чем это помогло барселоне сегодня ?
Elliada
Elliada
вчера в 23:59
Молодцы!!!
shur
shur
вчера в 23:59
...Карлуха как Камп Ноу - устаревший экземпляр!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:56
На 10-й минуте и всё?.. В СА это весь матч кричат... Хе ..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:56
Подразднили что Реал уничтожил их
протон
протон
вчера в 23:46
Ждём Месси в Барсе:)
Вот, кто по-настоящему любит Месси! А не эти токсикфаны Парижа, которые обижаются за проигранный финал ЧМ
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:42
Зачем он вам ещё нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:41
Заодно и Реал подразнили...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Месси если и вернётся то только тренером !
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