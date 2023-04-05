Фанаты «Барселоны» скандировали имя Месси во время игры с «Реалом»

Фанаты «Барселоны» во время кубкового матча против «Реала» начали скандировать имя форварда ПСЖ Лионеля Месси. Это случилось на 10-й минуте встречи — отсылка к 10-му номеру, под которым аргентинец играл за «Барсу».
Отметим, что в последнее время активно ходят слухи о возможном возвращении Месси в Каталонию.
он не отличается голами в матчах с Реалом уже сколько лет)))
с чего вдруг начнет сейчас?))))
было бы кем дразнить
Реал больше любого игрока
даже Сычева
он не отличается голами в матчах с Реалом уже сколько лет)))
с чего вдруг начнет сейчас?))))
было бы кем дразнить
Реал больше любого игрока
даже Сычева
призывают чтобы пенальти забил
ибо больше на чм не было ничего
чем он поможет Барсе нынешней?
еще хуже все будет
призывают чтобы пенальти забил
ибо больше на чм не было ничего
чем он поможет Барсе нынешней?
еще хуже все будет
Вот, кто по-настоящему любит Месси! А не эти токсикфаны Парижа, которые обижаются за проигранный финал ЧМ
Вот, кто по-настоящему любит Месси! А не эти токсикфаны Парижа, которые обижаются за проигранный финал ЧМ