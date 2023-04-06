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Фанаты «Барселоны» бросали посторонние предметы во время Эль Класико

06 апреля 2023, 11:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Фанаты «Барселоны» бросали на поле посторонние предметы во время поединка с «Реалом» в Кубке Испании (0:4).

Болельщики стали кидать на поле зажигалки, монеты и бутылки с водой с 70-й минуты встречи. В судейском протоколе сказано:

Несколько зажигалок были брошены зрителями, которые находились за воротами «Реала», не задев ни одного футболиста. Из-за этого матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по громкой связи о необходимости прекратить данные действия.

На 80-й минуте игры и во время празднования гола «Реала» две полупустые бутылки с водой упали с трибун, не задев ни одного игрока.

Три зажигалки и монета номиналом 1 евро упали в штрафной «Реала», один из этих предметов попал во вратаря «Реала» Тибо Куртуа, не причинив ему вреда.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 05:09
А представляете, если тот предмет, который попал в Куртуа, попал в игроков Барселоны на Сантьяго Бернабеу?)) Помним же матч с Валенсией, когда одна бутылка "снесла" с ног почти пол состава каталонцев))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 05:06
Этим они хотели остановить избиение своего клуба?))
амурец
амурец
вчера в 00:50
Ну у Барселоны болельщики ни культурой, ни интеллектом обременены никогда не были
goalaktika
goalaktika
06 апреля в 22:40
Нужно применить родное к русскому ухо слово "Санкции"))))
cska1948
cska1948
06 апреля в 19:17, ред.
Странный народ фанаты. Их любимцы играют из рук вон плохо, а претензии они предъявляют сопернику. И как любил в таких случаях говорить Вовочка: "Где логика?"
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
06 апреля в 18:22
Это очень плохо кто бы это ни кидал. Даже от зажигалки можно получить травму если попадёт куда не надо.

Я не одобряю то что после брошенной бутылки упали несколько футболистов. Футболиста в которого попали я не виню. У него сработал инстинкт самосохранения а у других симуляция
avyjkw3r9ndu
avyjkw3r9ndu
06 апреля в 17:48
скидывались на Месси
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
06 апреля в 17:44
    Agamaga........
    Agamaga........
    06 апреля в 15:49
    Поймать и наказать вредителей.
    На Бернабеу предпочитают нижнее бельё тяжёлым предметам, вроде и кинул, но не долетел до поля.
    VeniaminS
    VeniaminS
    06 апреля в 15:22
    Видио и фото съемки и наказать фанатов и стадион.
    shur
    shur
    06 апреля в 14:19
    ...подарки для Месси принесли!!!
    drug01
    drug01
    06 апреля в 12:51
    После такой игры могут все стоять на голове
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    06 апреля в 12:41, ред.
    И к чему вы это написали?

    Вы заостряете внимания на том как ведут себя игроки когда в них, что-то кидают, а не на том, кто это делает. Вы поддерживаете таких горе болельщиков?

    Кидание на поле посторонних предметов запрещено, так же как и появление на
    поле болельщиков и не важно с какой они целью выбежали.

    Это хорошо, что сейчас никто не пострадал, а были случаи когда игрокам причинялись тяжёлые травмы. А были ещё и смертельные случаи.

    В 2014 году камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался после того, как ему в голову попал камень, брошенный с трибуны.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    06 апреля в 12:35
    Дикари...Бананы российского производства предпочтительнее,они легко перерабатываются до нуля ,полезны,из-за высокого содержания калия и не наносят травм(кроме душевных у чрезмерно загорелых)дорогостоящим рабам-миллионерам.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    06 апреля в 12:25
    Безобразие...
    Tiki Taka
    Tiki Taka
    06 апреля в 12:17
    Обиделись
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    06 апреля в 11:59, ред.
    Помнится как после того как одному из игроков барсы попала в голову пустая бутылка сразу упали 4-5 футболистов как будто их молния ударила. Можно понять того кому попала в голову та бутылка а другие смешно выглядели.
    Elliada
    Elliada
    06 апреля в 11:50
    За это оштрафуют Барселону
    shlomo
    shlomo
    06 апреля в 11:50
    Ну что это не красит фанатов... и наверняка накажут клуб.
    Rupertt
    Rupertt
    06 апреля в 11:49
    Сезон зажигалок можно считать открытым.
    Гость
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