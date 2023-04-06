Фанаты «Барселоны» бросали посторонние предметы во время Эль Класико

Фанаты «Барселоны» бросали на поле посторонние предметы во время поединка с «Реалом» в Кубке Испании (0:4).

Болельщики стали кидать на поле зажигалки, монеты и бутылки с водой с 70-й минуты встречи. В судейском протоколе сказано:

Несколько зажигалок были брошены зрителями, которые находились за воротами «Реала», не задев ни одного футболиста. Из-за этого матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по громкой связи о необходимости прекратить данные действия.

На 80-й минуте игры и во время празднования гола «Реала» две полупустые бутылки с водой упали с трибун, не задев ни одного игрока.

Три зажигалки и монета номиналом 1 евро упали в штрафной «Реала», один из этих предметов попал во вратаря «Реала» Тибо Куртуа, не причинив ему вреда.