Фанаты «Барселоны» бросали посторонние предметы во время Эль Класико

Фанаты «Барселоны» бросали на поле посторонние предметы во время поединка с «Реалом» в Кубке Испании (0:4).
Болельщики стали кидать на поле зажигалки, монеты и бутылки с водой с 70-й минуты встречи. В судейском протоколе сказано:
Несколько зажигалок были брошены зрителями, которые находились за воротами «Реала», не задев ни одного футболиста. Из-за этого матч был остановлен на несколько минут, чтобы объявить по громкой связи о необходимости прекратить данные действия.
На 80-й минуте игры и во время празднования гола «Реала» две полупустые бутылки с водой упали с трибун, не задев ни одного игрока.
Три зажигалки и монета номиналом 1 евро упали в штрафной «Реала», один из этих предметов попал во вратаря «Реала» Тибо Куртуа, не причинив ему вреда.
Вы заостряете внимания на том как ведут себя игроки когда в них, что-то кидают, а не на том, кто это делает. Вы поддерживаете таких горе болельщиков?
Кидание на поле посторонних предметов запрещено, так же как и появление на
поле болельщиков и не важно с какой они целью выбежали.
Это хорошо, что сейчас никто не пострадал, а были случаи когда игрокам причинялись тяжёлые травмы. А были ещё и смертельные случаи.
В 2014 году камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался после того, как ему в голову попал камень, брошенный с трибуны.
Вы заостряете внимания на том как ведут себя игроки когда в них, что-то кидают, а не на том, кто это делает. Вы поддерживаете таких горе болельщиков?
Кидание на поле посторонних предметов запрещено, так же как и появление на
поле болельщиков и не важно с какой они целью выбежали.
Это хорошо, что сейчас никто не пострадал, а были случаи когда игрокам причинялись тяжёлые травмы. А были ещё и смертельные случаи.
В 2014 году камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался после того, как ему в голову попал камень, брошенный с трибуны.