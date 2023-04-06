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«Тоттенхэм» заморозил стоимость абонементов из-за недовольства болельщиков

06 апреля 2023, 10:57

«Тоттенхэм» не будет повышать стоимость абонементов на следующий сезон.

Ранее появились слухи о том, что билет на сезон станет дороже, это встретило критику со стороны болельщиков «шпор». Лондонский клуб опубликовал заявление по теме:

В связи с глобальными экономическими событиями мы, как и все другие отрасли, не застрахованы от роста расходов и нарушения цепочек поставок, а также от повышения цен на энергоносители. Однако мы прекрасно понимаем, что на всех в настоящее время также влияет рост стоимости жизни.

Учитывая это, и после консультаций с Трастом болельщиков клуба «Тоттенхэм Хотспур», мы можем подтвердить, что цены на сезонные абонементы на сезон 2023/24 будут заморожены.

Мы высоко ценим то, что наши болельщики продолжают поддерживать команду.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля в 19:22, ред.
Остальные болельщики острова : "А что разве так можно было??"
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 11:18, ред.
Чушь несут, сами понимают, что фанаты не хотят платить такие деньги за ваши бездарные игры. Вылет из Лиги Чемпионов, 2 подряд ничьи с аутсайдерами, вылет из Кубка Англии, ещё и с тренером толком не решили. Продадут Кейна и могу ждать гневные письма от болельщиков, какие же они молодцы, что продают своих единственных хороших игроков. Почеттино взять обратно, нужно возрождать Тоттенхэм, может и Кейн останется.
ДАША Д
ДАША Д
06 апреля в 11:18
А могли бы и снизить стоимость...
Рaтмир
Рaтмир
06 апреля в 11:11
Ну думаю, что не обеднеют от этого... а для болел хоть какая то радость будет.
Гость
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