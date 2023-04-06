«Тоттенхэм» заморозил стоимость абонементов из-за недовольства болельщиков

«Тоттенхэм» не будет повышать стоимость абонементов на следующий сезон.

Ранее появились слухи о том, что билет на сезон станет дороже, это встретило критику со стороны болельщиков «шпор». Лондонский клуб опубликовал заявление по теме:

В связи с глобальными экономическими событиями мы, как и все другие отрасли, не застрахованы от роста расходов и нарушения цепочек поставок, а также от повышения цен на энергоносители. Однако мы прекрасно понимаем, что на всех в настоящее время также влияет рост стоимости жизни.

Учитывая это, и после консультаций с Трастом болельщиков клуба «Тоттенхэм Хотспур», мы можем подтвердить, что цены на сезонные абонементы на сезон 2023/24 будут заморожены.

Мы высоко ценим то, что наши болельщики продолжают поддерживать команду.