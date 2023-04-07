«Барселона» может заработать летом 120 миллионов евро на трансферах

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вчера, 20:56

«Барселона» надеется заработать более 120 миллионов евро на трансферах летом. Это необходимо клубу, чтобы вписаться в правила Ла Лиги.

Каталонцы готовы расстаться со всеми игроками, которые выступают в аренде. Полузащитник Абдессамад Эззальзули, который играет за «Осасуну», является исключением в этом плане.

Но денег от продажи этих футболистов будет недостаточно, «сине-гранатовые» готовы обсуждать трансферы игроков, которые выступают в «Барселоне».

, , Рональд Араухо и вряд ли уйдут — клуб не хочет их продавать.