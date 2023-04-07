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«Барселона» может заработать летом 120 миллионов евро на трансферах

вчера, 20:56

«Барселона» надеется заработать более 120 миллионов евро на трансферах летом. Это необходимо клубу, чтобы вписаться в правила Ла Лиги.

Каталонцы готовы расстаться со всеми игроками, которые выступают в аренде. Полузащитник Абдессамад Эззальзули, который играет за «Осасуну», является исключением в этом плане.

Но денег от продажи этих футболистов будет недостаточно, «сине-гранатовые» готовы обсуждать трансферы игроков, которые выступают в «Барселоне».

Педри, Гави, Рональд Араухо и Френки Де Йонг вряд ли уйдут — клуб не хочет их продавать.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 11:11
Да, как раз на один сезон должно хватить
Naherger
Naherger
вчера в 23:47, ред.
На зп Месси копят..?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:47
Если не удается заработать на участии в Еврокубках, придется продать некоторых игроков
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:22
Явно готовятся освобождать "платёжную ведомость".
Гость
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