«Барселона» может заработать летом 120 миллионов евро на трансферах

«Барселона» надеется заработать более 120 миллионов евро на трансферах летом. Это необходимо клубу, чтобы вписаться в правила Ла Лиги.
Каталонцы готовы расстаться со всеми игроками, которые выступают в аренде. Полузащитник Абдессамад Эззальзули, который играет за «Осасуну», является исключением в этом плане.
Но денег от продажи этих футболистов будет недостаточно, «сине-гранатовые» готовы обсуждать трансферы игроков, которые выступают в «Барселоне».
Педри, Гави, Рональд Араухо и Френки Де Йонг вряд ли уйдут — клуб не хочет их продавать.