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Баэна заявил, что не оскорблял семью Вальверде

вчера, 13:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна отрицает слухи о том, что он шутил о возможной трагедии в семье футболиста «Реала» Федерико Вальверде.

Счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен из-за агрессии, от которой я пострадал после матча.

Удивлен тому, что обо мне пишут. То, что я мог сказать подобное, – полная ложь.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:41
Такое никто не придумает. Про семью, про сына. . Феде мог бы просто придумать, что тот его обозвал.. Но не про здоровье сына.
А это означает, что этот Боэна кране гнусный человек. 17к. Уб..док.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:30, ред.
21 год...а наглости....как в 26...
Федерико Вальверде уже 5 лет как почти ежедневно обитает на этой парковке....и ни разу не был замечен в раздаче напрасных тумаков.....
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:58, ред.
Поздно уже что-то писать, надо было первому интервью давать, а это оказался не ты, так что только терпеть и пережидать этот момент и выслушивать всю грязь в свою сторону. Ну не мог же Вальверде всё сам придумать, и главное зачем ему это? Предполагаю у них может быть был до этого маленький конфликт. Но был бы Зидан вместо Вальверде, тогда боюсь нужны медики, да бы выровнять Алексу диафрагму за плохие слова о семье, а так повезло, что сверстник это был.
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:54
Кто же признается.
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