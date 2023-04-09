Баэна заявил, что не оскорблял семью Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна отрицает слухи о том, что он шутил о возможной трагедии в семье футболиста «Реала» Федерико Вальверде.
Счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен из-за агрессии, от которой я пострадал после матча.
Удивлен тому, что обо мне пишут. То, что я мог сказать подобное, – полная ложь.
А это означает, что этот Боэна кране гнусный человек. 17к. Уб..док.
А это означает, что этот Боэна кране гнусный человек. 17к. Уб..док.
Федерико Вальверде уже 5 лет как почти ежедневно обитает на этой парковке....и ни разу не был замечен в раздаче напрасных тумаков.....
Федерико Вальверде уже 5 лет как почти ежедневно обитает на этой парковке....и ни разу не был замечен в раздаче напрасных тумаков.....