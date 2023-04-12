Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2022/2023

Болельщики «Баварии» выступили против владельцев некоторых топ-клубов

вчера, 08:12

Болельщики «Баварии» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3) вывесили баннер в знак протеста против владельцев «горожан», «Манчестер Юнайтед» и некоторых других топ-клубов. Послание гласило:

Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу.

Болельщики «Баварии» выступили против владельцев некоторых топ-клубов

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Автократам не место в футболе». «Бавария» заплатила за лицемерные слова и решения
Вчера, 12:40Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Мэр Ниццы не хочет, чтобы болельщики «Базеля» приезжали в город
Вчера, 11:53
Болельщик поддержал Дэвиса словами из гимна Канады
Вчера, 10:14
Некоторые фанаты «Манчестер Сити» освистали Канселу
Вчера, 08:54 Фото
Болельщик, который 10 часов стоял возле дома Месси, был приглашён в гости
11 апреля
В «Локомотиве» назвали ожидаемое количество зрителей на матче с «Зенитом»
09 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:53
Вся гегемония Баварии держится на огромном админ ресурсе. Как то трансферы не очень рыночно работают в Германии. Что и в принципе нормально для топ клуба, как бы упрекать топы за то что те тратят много денег и используют административные инструменты просто как то смешно.
3ton
3ton ответ grs7hz8v2zpz (раскрыть)
вчера в 16:28
😂😂😂такое в каждом чемпионате есть .
shur
shur ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 16:17
...спецом в прошедшем времени про него написал, Я что "маленького" Нойера от других киперов Баварии не отличю ...!!!
Lewa2708
Lewa2708 ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:40
Нойер не играл
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:42
Проиграли по делу че ща камнями кидаться. Ответка покажет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:42
Надо было вывесить баннер : "В Европе хотим как и в Германии - быть единственной командой с составом на 1 млрд евро. И всех побеждать".
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:33
Как обычно, в своём глазу бревна никто не замечает.
grs7hz8v2zpz
grs7hz8v2zpz
вчера в 09:52
Интересное заявление.
А давайте рассмотрим поведение самой Баварии.
На протяжении нескольких десятилетий мюнхенский клуб грабит все клубы Германии, особенно в пострадавших числится Боруссия Д прямой конкурент Баварии. Сколько раз они перекупали их лидеров ослабляя прямых конкурентов?
Почему они против самих себя не протестуют?

Ох как им не нравится, что кто то другой может влиять на футбольный мир больше чем они.
shlomo
shlomo
вчера в 09:34
Думаю, что владельцам это очень все фиолетово... не жарко и не холодно...:)
shur
shur
вчера в 09:28
...давненько Я такую Баварию не видел, уж ладно чудил Нойер,
но как то оправданно , в защите хотя бы порядок был, Мюллеру
не угаться за темпом игры,какая там режесура, за всю игру несколько ударов из за штрафной ...Что то надо менять...!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:27
И это говорят болельщики клуба, который дербанит всю Германию?! 🤦
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:47
Не очень то помогли эти баннеры их команде в этом матче.
mhwhd2pj4m28
mhwhd2pj4m28
вчера в 08:43
В общем немчура права, но в контексте вчерашней игры выглядит как бомбёж пуканов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:31
Без шейхов не будет покупок !
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:30
им всем глубоко безразлично, даже весело
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 