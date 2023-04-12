Болельщики «Баварии» выступили против владельцев некоторых топ-клубов

1681276375

вчера, 08:12

Болельщики «Баварии» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3) вывесили баннер в знак протеста против владельцев «горожан», «Манчестер Юнайтед» и некоторых других топ-клубов. Послание гласило: