Болельщики «Баварии» выступили против владельцев некоторых топ-клубов

Болельщики «Баварии» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3) вывесили баннер в знак протеста против владельцев «горожан», «Манчестер Юнайтед» и некоторых других топ-клубов. Послание гласило:
Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу.
А давайте рассмотрим поведение самой Баварии.
На протяжении нескольких десятилетий мюнхенский клуб грабит все клубы Германии, особенно в пострадавших числится Боруссия Д прямой конкурент Баварии. Сколько раз они перекупали их лидеров ослабляя прямых конкурентов?
Почему они против самих себя не протестуют?
Ох как им не нравится, что кто то другой может влиять на футбольный мир больше чем они.
А давайте рассмотрим поведение самой Баварии.
На протяжении нескольких десятилетий мюнхенский клуб грабит все клубы Германии, особенно в пострадавших числится Боруссия Д прямой конкурент Баварии. Сколько раз они перекупали их лидеров ослабляя прямых конкурентов?
Почему они против самих себя не протестуют?
Ох как им не нравится, что кто то другой может влиять на футбольный мир больше чем они.