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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Торпедо» нового тренера представили отсылкой к сериалу «Тед Лассо»

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альсато
альсато
сегодня в 08:50
приехал ишпанец- получит санкции))))
ABir
ABir
вчера в 23:10
Юран не прокатил, сериала для презентации не нашлось
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
Для презентации в Торпедо подойдёт любой чёрно- белый сериал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
Ох уж эти презентации с отсылками...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20, ред.
Одни на работе работу работают...другие сериалы смотрят...

Результат..в таблице первенства...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:57, ред.
Очень смешно))))))))))))))))........
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:56, ред.
Презентуй-не презентуй,всё равно получишь...Первую Лигу.
Гость
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