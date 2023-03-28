В «Торпедо» нового тренера представили отсылкой к сериалу «Тед Лассо»

Пресс-служба «Торпедо» оригинально представила нового главного тренера команды Пепа Клотета. Это было сделано с помощью отсылки к популярному сериалу «Тед Лассо», который рассказывает о судьбе вымышленного футбольного наставника.
Пресс-служба «Торпедо» оригинально представила нового главного тренера команды Пепа Клотета. Это было сделано с помощью отсылки к популярному сериалу «Тед Лассо», который рассказывает о судьбе вымышленного футбольного наставника.
Результат..в таблице первенства...
Результат..в таблице первенства...