Стало известно, что сказал Боэли игрокам «Челси» после последнего поражения

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вчера, 19:18

Владелец «Челси» провёл час в раздевалке вместе с футболистами клуба после поражения в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

По данным источника, Боэли взял слово после речи наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда. Американский бизнесмен назвал последние результаты команды и нахождение клуба в нижней части турнирной таблицы постыдными. Он заявил, что 600 млн фунтов стерлингов были потрачены, чтобы «Челси» побеждал, а пока команда не оправдывает его ожидания.

В конце Боэли отметил, что ответный матч с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов — это последний шанс спасти сезон, положив конец позорным результатам, а также возможность дать болельщикам повод для гордости.