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Стало известно, что сказал Боэли игрокам «Челси» после последнего поражения

вчера, 19:18
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Владелец «Челси» Тодд Боэли провёл час в раздевалке вместе с футболистами клуба после поражения в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

По данным источника, Боэли взял слово после речи наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда. Американский бизнесмен назвал последние результаты команды и нахождение клуба в нижней части турнирной таблицы постыдными. Он заявил, что 600 млн фунтов стерлингов были потрачены, чтобы «Челси» побеждал, а пока команда не оправдывает его ожидания.

В конце Боэли отметил, что ответный матч с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов — это последний шанс спасти сезон, положив конец позорным результатам, а также возможность дать болельщикам повод для гордости.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:47
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Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
Стало известно, что сказал Боэли игрокам «Челси» после последнего поражен.

Подробнее:
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:11
Надо пример брать с Тодда, выбросил на ветер 600 млн.фунтов, иначе 744 млн. долларов..., или почти 61 миллиард руб.. зашел в раздевалку и без ненормативной лексики выразил сожаление... Правда сильное расстройство проявилось - пожелал обыграть не обыгрываемое - Реал М.
Спокойствие и только спокойствие...
9w76w9jf5drw
9w76w9jf5drw
вчера в 19:37
По поводу игры с Реалом хоть ты тресни ничего не получится.... Пустые слова!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:29
Если перевести на нормальный язык, то примерно было сказано следующее:
"Вы все бездарности, я столько бабла втюхал, а вы уроды играть не умеете, если ещё и Реалу влетите, то разгоню всех нахрен".
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:21
Пламенными речами делу не поможешь...
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