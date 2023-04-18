«Севастополь» в ближайшее время отправит документы для лицензирования в РФС

Директор «Севастополя» сообщил, когда клуб отправит документы в РФС для прохождения лицензирования, чтобы принять участие во Второй лиге.

Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлём их в РФС . Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или всё будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и всё у нас будет хорошо.