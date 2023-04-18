Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

«Севастополь» в ближайшее время отправит документы для лицензирования в РФС

вчера, 18:49

Директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, когда клуб отправит документы в РФС для прохождения лицензирования, чтобы принять участие во Второй лиге.

Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлём их в РФС. Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или всё будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и всё у нас будет хорошо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС сделали заявление после отказа России от участия в турнире CAFA
Вчера, 23:22
Крымские клубы могут включить в состав Второй лиги без членства в РФС
Вчера, 21:17
Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. И РФС не хочет уходить»
Вчера, 20:42
В «Рубине» из Ялты подтвердили допуск к лицензированию РФС
12 апреля
РФС отозвал лицензию у «Ессентуков»
12 апреля
4 команды из Крыма будут допущены к лицензированию РФС
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:19
Все команды Крыма, кто имеет достаточное финансирование, должны играть в первенстве России по всем видам спорта. В футболе все должны начать со 2-й лиги, и затем по спортивному принципу двигаться дальше и выше по футбольной лестнице. Жду команды из Тавриды в чемпионате России Высшего эшелона в сезоне 2006 года, который должен проводится по нормальной схеме весна-осень.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:17
Втордив пока для них предел.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:58
Я Бы не спешил бы,с таким оптимистичным прогнозом,с тем учетом какие наши чиновники!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24

Тем более чиновники Севастополя дают "добро"...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:22
С нетерпением ждём наш клуб в нашем чемпионате.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:50
Добро пожаловать в наш чемпионат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 