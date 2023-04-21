В Федерации футбола ОАЭ допустили возможность сыграть матч с Россией

В пресс-службе Федерации футбола ОАЭ сообщили о договорённости с РФС о проведении товарищеских матчей между сборными до 18 лет, а также о возможности переговоров по поводу встреч со взрослой командой России.

Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.