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В Федерации футбола ОАЭ допустили возможность сыграть матч с Россией

вчера, 10:36

В пресс-службе Федерации футбола ОАЭ сообщили о договорённости с РФС о проведении товарищеских матчей между сборными до 18 лет, а также о возможности переговоров по поводу встреч со взрослой командой России.

Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.

Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:25
затаили дыхание, волнуясь ...
lotsman
lotsman
вчера в 15:33
Договариваться и играть надо со всеми. с кем есть возможность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:56
Это не дорога, а конец пути.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:56
Теперь, затаив дыхание, вся страна с нетерпением будет ждать о чём после мая договорятся футбольные федерации России и ОАЭ!
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
Уже ясно, у нас одна дорога - Азия.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:12
Да уж... ну как говориться хоть что то... Пусть играют!
Gahi
Gahi
вчера в 10:43
Это серьёзное заявление, которое должно прояснить ситуацию со сборной. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:38
Вот уже как...
Дожились, нам дают возможность...
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