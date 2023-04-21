БК «Мелбет» – новый спонсор «Балтики»

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вчера, 19:40

22 апреля в конференц-зале лучшего стадиона страны по итогам премии «Sports Business Awards 2023» состоится подписание спонсорского контракта между футбольным клубом «Балтика» и букмекерской компанией «Мелбет».

«Мелбет» – это молодой и быстроразвивающийся букмекер, появившийся на российском рынке в 2012 году. Минувшим летом компания стала титульным партнером Футбольной национальной лиги, а в субботу 22 апреля калининградская «Балтика» станет первым клубом страны, который заключил официальное соглашение о партнерстве с «Мелбет».

Мероприятие начнется в 17:30 по калининградскому времени, а уже в 20:00 на стадионе «Калининград» прозвучит стартовый свисток матча 28 тура первенства Мелбет-Первая лига сезона 2022/2023 между командами «Балтика» и «Уфа».

По итогам 27 туров первенства балтийцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Футбольной национальной лиги и имеют отличные шансы на завоевание путевки в Российскую Премьер-Лигу, где в последний раз выступали 25 лет назад.