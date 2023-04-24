«Бавария» может уволить Салихамиджича

Хасан Салихамиджич может покинуть пост спортивного директора «Баварии».
В клубе обсуждают данный вопрос, поскольку существует мнение, что босниец недостаточно компетентен для этой должности.
Салихамиджич играл за мюнхенский коллектив с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он стал спортивным директором «Баварии». Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
Как по мне, Флик очень успешно работал с командой. Выиграл с Баварией и Бундеслигу, и внутренние кубки, делая это очень уверенно. Также при Флике Бавария победдала и в ЛЧ! А дальше конфликт с Хасаном и прошай Флик, далее давил на Нагельсмана, и при первой возможности уволили тренера. Пора прощаться с Хасаном, и дать спокойно работать Тухелю.
Как по мне, Флик очень успешно работал с командой. Выиграл с Баварией и Бундеслигу, и внутренние кубки, делая это очень уверенно. Также при Флике Бавария победдала и в ЛЧ! А дальше конфликт с Хасаном и прошай Флик, далее давил на Нагельсмана, и при первой возможности уволили тренера. Пора прощаться с Хасаном, и дать спокойно работать Тухелю.
Чемпионство еще не потеряно. Тухель работает в своей манере и если на него не давить- он сделает достойную команду! У Нагельсманна было достаточно ошибок в работе и он точно не лучше Тухеля. Другое дело, что Тухель попал в команду не в лучшее время для нормальной работы.
Про ХС не знаю, а вот Кана, который стоял у истоков громких побед Баварии последних лет, я бы увольнять не стал. И назначение Тухеля, ошибкой не считаю.
Чемпионство еще не потеряно. Тухель работает в своей манере и если на него не давить- он сделает достойную команду! У Нагельсманна было достаточно ошибок в работе и он точно не лучше Тухеля. Другое дело, что Тухель попал в команду не в лучшее время для нормальной работы.
Про ХС не знаю, а вот Кана, который стоял у истоков громких побед Баварии последних лет, я бы увольнять не стал. И назначение Тухеля, ошибкой не считаю.