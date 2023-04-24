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«Бавария» может уволить Салихамиджича

вчера, 08:14

Хасан Салихамиджич может покинуть пост спортивного директора «Баварии».

В клубе обсуждают данный вопрос, поскольку существует мнение, что босниец недостаточно компетентен для этой должности.

Салихамиджич играл за мюнхенский коллектив с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он стал спортивным директором «Баварии». Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:40, ред.
Бавария хотела первоначально подписать K.Шмейхеля, как замену травмированному Нойеру вместо Зоммера. Вместе с тем, именно Зоммер остается в приоритете клуба. Также, констатирует источник, Зоммер- был желательной кандидатурой от Нагельсманна.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:22
Давно его пора отправить обратно на Балканы
SonicStar
SonicStar ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:08
Кана первым делом гнать. Он в принципе как человек не особо умный, куда уж ему руководящая должность
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:33
Упамекано кто покупал? Если Хасан, то точно его гнать надо только за этот трансфер.
РАМИН МАМЕДОВ
РАМИН МАМЕДОВ
вчера в 15:30
Нужно вернуть Нагельсмана,он вряди вернется как мне жаль что его уволили не изничего,или Флика вернуть,вылететь от арабского клуба в ЛЧ,это обидно.
протон
протон
вчера в 13:35
Ну вот и хорошо, все ждали этого дня, мои поздравления болельщикам Баварии.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Наверное разберутся сами. Им виднее провалы и плюсы немецкого турка.
Capral
Capral
вчера в 12:24, ред.
Или вот, еще. Контракт Кана расчитан до 2024г., а это значит, что увольнение его сейчас- практически исключено. Сам, О.Кан считает, что возможная потеря Баварией чемпионства- равносильнa трагедии. Также, после игры с МС, Кан написал: "Мы перепробовали всё что возможно- поменяли тактику, сделали замены, поменяли тренера. Не все футболисты полностью отдаются игре. Хоть на заднице верхом, но они должны принести результат! Если не выкладываться на поле, и чемпионство удержать будет очень сложно."
simon_3d
simon_3d ответ erla1984 (раскрыть)
вчера в 12:13
По мне так Упамекано самого менять надо, переоцененное бревно с выпученными глазами, которое постоянно привозит в самые ответственные моменты, в целом защитник уровня Магуайра.
альсато
альсато
вчера в 12:10
НИ ОДНО решение, НИ в ОДНОМ клубе, спортивный директор не принимает решение самостоятельно!.... а в Спартаке?)))))....
Capral
Capral
вчера в 11:54
Ну вот, свежайшая статья немецких СМИ: "Тухель под пристальным вниманием немецкой общественности, Кан под критикой"! Однако, вопрос об увольнении обоих, еще не стоит".
Да, игру нынешней Баварии называют, цитирую- беспомощной, растерянной и бездумной. Возможной потерей чемпионства, журналисты называют катастрофой и с трудом вспоминиют, когда, подобный отрезок времени для мюнхенского гранда был последний раз в истории...
Capral
Capral
вчера в 11:31
И еще, для особых "знатоков" немецкого футбола: ребята, для начала- подучите немецкий, почитайте немецкую прессу, и хотябы, иногда, для приличия- посмотрите немецкие футбольные обозрения, позвоните в студию и задайте вопросы известным людям. А просто вызубрить известные фамилии и забрасывать их в эфир не стоит- несолидно, и смешно выглядит. Особенно для тех, кто не читая немецкие СМИ, уже знает, что там написано...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 11:23
Все те, кто ненавидят Кана и Салихамиджича забыли, что именно эти двое взяли на работу Нагельсманна, которого "знатоки" на Соккере так хотят вернуть обратно. Я лично, пока не видел сообщений про возможную отставку ХС. Вопрос про Кана отложен до мая.
Чемпионство еще не потеряно. Тухель работает в своей манере и если на него не давить- он сделает достойную команду! У Нагельсманна было достаточно ошибок в работе и он точно не лучше Тухеля. Другое дело, что Тухель попал в команду не в лучшее время для нормальной работы.
Про ХС не знаю, а вот Кана, который стоял у истоков громких побед Баварии последних лет, я бы увольнять не стал. И назначение Тухеля, ошибкой не считаю.
salleeh
salleeh
вчера в 11:10
Да он таксисный мужик, согласен, но он же на поле не играет против своих… Кто мешает Баварии играть в футбол, почему команда встала в одночасье? Смотрю все игры её, столько брака во всём. даже не хочу перечислять, скажу лишь одно, всё не просто так, хорошо если это только усталость…
112910415
112910415
вчера в 10:35
гнать, и другана его туда же !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ erla1984 (раскрыть)
вчера в 10:26
Про "мёртвую" Баварию ты лишканул, но по остальному всё верно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:24
Стоит Кайзеру Францу чуть вожжи опустить, так сразу кто-нибудь, да обо...рётся. Пора власть употребить.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:19
Всех гнать поганой метлой, так бездарно упустить из своих рук ЛЧ и победу в Бундеслиге, да еще и кубок под вопросом. Это будет символично
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:19, ред.
Давно пора было гнать его. Босниец игроком был конфликтным, грубым, оказалось и за пределами футбольного поля человек такой же…из-за конфликтов с ним, Баварию покинул Ханс-Дитер Флик!

Как по мне, Флик очень успешно работал с командой. Выиграл с Баварией и Бундеслигу, и внутренние кубки, делая это очень уверенно. Также при Флике Бавария победдала и в ЛЧ! А дальше конфликт с Хасаном и прошай Флик, далее давил на Нагельсмана, и при первой возможности уволили тренера. Пора прощаться с Хасаном, и дать спокойно работать Тухелю.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:05
С Кана начинать надо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:44
Чистка рядов)))
swed27
swed27
вчера в 09:05
Следующий кандидат на увольнение - Томас Тухель
erla1984
erla1984
вчера в 09:02
Да уж наломал он дров конкретно, пусть еще захватит за собой тупого Кана, на их совести увольнение Тапаловича, увольнение Нагельсмана, ждет перестройка Баварии, нету той искры у игроков уже. Нету достойной резервной замены Упамекано, нету достойной замены по девятке вместо Чупо Мотинга, старый Мюллер уже ни в какую. Бавария нынче мертвая
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:55
Нк неужели он Тухеля пригласил самостоятельно?
lotsman
lotsman ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 08:50
Он натворил, но он не валит, это его валят. А он согласен работать до конца контракта, до 2026.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:29
Натворил делов и валит с корабля, как всегда собственно, тупые решения ни к чему не приводят.
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:27
Ничего страшного, не пропадет
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