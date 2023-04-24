«Бавария» может уволить Салихамиджича

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вчера, 08:14

может покинуть пост спортивного директора «Баварии».

В клубе обсуждают данный вопрос, поскольку существует мнение, что босниец недостаточно компетентен для этой должности.

Салихамиджич играл за мюнхенский коллектив с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он стал спортивным директором «Баварии». Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.