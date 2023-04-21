Боэли признал, что допустил ряд ошибок за время работы в «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Боэли признал, что допустил ряд ошибок за период работы в лондонском клубе.
Об этом американец рассказал инвесторам и деловым партнерам во время мероприятия на «Стэмфорд Бридж», которое состоялось через несколько дней после вылета «Челси» из Лиги чемпионов. Сообщается, что о конкретных промахах Боэли говорить не стал.
Денег много, а мозгов…ноль.
Денег много, а мозгов…ноль.
Ну и кто теперь скажет, что янки тупо шутят ? )
Ну и кто теперь скажет, что янки тупо шутят ? )
Целый час лекцию после игры читали-с, два.
Тренеры, 500 млн. .... это так.., мелочи...)
Целый час лекцию после игры читали-с, два.
Тренеры, 500 млн. .... это так.., мелочи...)
Как же быстро полетело то, что было сделано при Абрамовиче. Болелы Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами
Как же быстро полетело то, что было сделано при Абрамовиче. Болелы Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами