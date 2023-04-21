Боэли признал, что допустил ряд ошибок за время работы в «Челси»

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вчера, 22:13

Совладелец «Челси» признал, что допустил ряд ошибок за период работы в лондонском клубе.

Об этом американец рассказал инвесторам и деловым партнерам во время мероприятия на «Стэмфорд Бридж», которое состоялось через несколько дней после вылета «Челси» из Лиги чемпионов. Сообщается, что о конкретных промахах Боэли говорить не стал.