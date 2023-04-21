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Боэли признал, что допустил ряд ошибок за время работы в «Челси»

вчера, 22:13

Совладелец «Челси» Тодд Боэли признал, что допустил ряд ошибок за период работы в лондонском клубе.

Об этом американец рассказал инвесторам и деловым партнерам во время мероприятия на «Стэмфорд Бридж», которое состоялось через несколько дней после вылета «Челси» из Лиги чемпионов. Сообщается, что о конкретных промахах Боэли говорить не стал.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:14
Надо было правду сказать: «Челси уже не будет прежним, потому что я чудило».
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:47, ред.
Воу, дошло, он допер наконец, что футбол это не его команды по бейсболу и баскетболу, которыми он так же владеет? Тут все по другому…тупой, всех поувольнял перед началом сезона, от тренеров, поваров до всех руководителей профессионалов.
Денег много, а мозгов…ноль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:57, ред.
Боэли свои полгода в Челси назвал р а б о т о й ?
Ну и кто теперь скажет, что янки тупо шутят ? )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:57
Постеснялся озвучить, что до подписания контракта с Мудриком по раздевалкам ходил, раз.
Целый час лекцию после игры читали-с, два.
Тренеры, 500 млн. .... это так.., мелочи...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:56
протон
протон
вчера в 22:34
Ой, да ладно, какие ошибки. Всего лишь потратил поллярда на трансферы, а еще уволил двух тренеров по ходу сезона и прыгнул мимо еврокубков.
Как же быстро полетело то, что было сделано при Абрамовиче. Болелы Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами
Гость
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