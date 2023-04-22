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Газизов высказался о возможном уходе из «Уфы»

вчера, 10:59

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об информации о возможном уходе из клуба после сезона.

Я наёмный рабочий. Всё может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чём тут говорить. «Уфа» — мой родной клуб.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:40
Раньше казалось, что хозяин тайг... хозяин Уфы)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:26
Как то этот джентельмен всё судится с Федуном?
Кто там прав - виноват?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:25
Уфа его кормилец !)
ДСА
ДСА
вчера в 12:18
Кроме Уфы ему и податься то теперь некуда после истории со Спартаком.
протон
протон
вчера в 11:33
Нейтрон 004 "И это не первый раз если что. Это основная причина клонирования в январе"
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А что ж Вы ранее не заявляли, что отправляли вам брак до момента ограничения отправок по регионам? Вообще, откуда такая уверенность, что вам выслали брак? Интересно, а еще какие причины клонирования в январе? По количеству полученных призов Вы на сайте стоите первым. Думаю, стоило поблагодарить за это сайт. И то, что отменили отправки призов по другим регионам, не причина так говорить. Даже если бы это был брак со стороны отправителя, то Вы могли сделать при получении скрин -шот и оперативно это донести. Да, вот еще что вспомнил. Основная причина у Вас клонирования была в том, что Вы хотите показать всем игрокам, как можно больше улучшить свои показатели на ставках до максимальных значений.
Giovanny
Giovanny
вчера в 11:12
Опять пойдет в спартак, бабло кончилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:09
Унёс всё что можно...
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