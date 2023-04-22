Газизов высказался о возможном уходе из «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» высказался об информации о возможном уходе из клуба после сезона.

Я наёмный рабочий. Всё может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чём тут говорить. «Уфа» — мой родной клуб.