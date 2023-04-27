Арнаутович может продолжить карьеру в «Милане»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович имеет шансы перейти в «Милан».
Руководство «россонери» полагает, что 34-летний австриец сможет усилить линию атаки команды. Миланцам необходим нападающий, поскольку Златан Ибрагимович, вероятно, покинет команду по окончании текущего сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут уйти из коллектива. «Болонья» готова получить за игрока менее 5 млн евро.
Есть конечно исключения, Ибрагимович например, но это подтверждает правило...
Есть конечно исключения, Ибрагимович например, но это подтверждает правило...