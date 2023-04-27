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Арнаутович может продолжить карьеру в «Милане»

вчера, 17:44

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович имеет шансы перейти в «Милан».

Руководство «россонери» полагает, что 34-летний австриец сможет усилить линию атаки команды. Миланцам необходим нападающий, поскольку Златан Ибрагимович, вероятно, покинет команду по окончании текущего сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут уйти из коллектива. «Болонья» готова получить за игрока менее 5 млн евро.

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Все комментарии
zcg5bpmy9d69
zcg5bpmy9d69
вчера в 18:42
Вот только зачем он Милану?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Разве это усиление? Нападающий в 34 года?
Есть конечно исключения, Ибрагимович например, но это подтверждает правило...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
Что то уже начали под забывать этого нападающего, а когда то был на слуху.
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