Арнаутович может продолжить карьеру в «Милане»

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вчера, 17:44

Нападающий «Болоньи» имеет шансы перейти в «Милан».

Руководство «россонери» полагает, что 34-летний австриец сможет усилить линию атаки команды. Миланцам необходим нападающий, поскольку , вероятно, покинет команду по окончании текущего сезона, Дивок Ориги и Анте Ребич тоже могут уйти из коллектива. «Болонья» готова получить за игрока менее 5 млн евро.