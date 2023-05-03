В «Локомотиве» рассказали о стратегии действий на трансферном рынке

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о стратегии клуба на трансферном рынке.
«Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается. Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России.
Локо вырастил для сборной много игроков, как своих воспитанников, так и приобретённых у других клубов.
Правда иногда бывают смутные времена, которые ломают эту систему, как к примеру недавнее немецкое нашествие, но Локо всегда возрождался!
Особенно с молодёжью умел и любил работать Палыч, а сейчас в команду призван перспективный тренер молодёжной сборной Галактионов и на него возложены большие надежды.
Удачи ему и всему Локо!!!
Локо вырастил для сборной много игроков, как своих воспитанников, так и приобретённых у других клубов.
Правда иногда бывают смутные времена, которые ломают эту систему, как к примеру недавнее немецкое нашествие, но Локо всегда возрождался!
Особенно с молодёжью умел и любил работать Палыч, а сейчас в команду призван перспективный тренер молодёжной сборной Галактионов и на него возложены большие надежды.
Удачи ему и всему Локо!!!