В «Локомотиве» рассказали о стратегии действий на трансферном рынке

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о стратегии клуба на трансферном рынке.

«Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается. Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России.