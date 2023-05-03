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В «Локомотиве» рассказали о стратегии действий на трансферном рынке

вчера, 19:11

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о стратегии клуба на трансферном рынке.

«Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается. Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:48
Подешевле купить, подороже продать - вот стратегия.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29
Фк Динамо тоже грозился стать поставщиком футболистов для нашей Сбоьной
sova147
sova147
вчера в 19:57
Локо готовит состав к новому сезону уже сейчас...
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вчера в 19:45
В Локо всегда умели работать с молодыми игроками и то, что сказано о намерение растить их для Локо, для сборной это не бравада, а путь из истории клуба.
Локо вырастил для сборной много игроков, как своих воспитанников, так и приобретённых у других клубов.
Правда иногда бывают смутные времена, которые ломают эту систему, как к примеру недавнее немецкое нашествие, но Локо всегда возрождался!
Особенно с молодёжью умел и любил работать Палыч, а сейчас в команду призван перспективный тренер молодёжной сборной Галактионов и на него возложены большие надежды.
Удачи ему и всему Локо!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Это он про Дзюбу....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:33
Локо отлично поработал зимой...
Гость
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