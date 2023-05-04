Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на приз лучшему игроку апреля

вчера, 16:52

АПЛ назвала претендентов на получение награды лучшему игроку прошлого месяца.

В список кандидатов вошли: Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (3 гола и 4 результативные передачи в 4 матчах), нападающие Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола в 6 встречах), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 забитых мячей и 2 ассиста в 4 поединках), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола и 1 пас в 7 играх), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов и 2 ассиста в 7 встречах), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола и 3 голевые передачи в 7 матчах), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов и 1 пас в 7 встречах) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов и 1 передача в 7 играх).

Победителя определят путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии
Вчера, 23:46 Фото
ОфициальноНазван лучший игрок «Спартака» по итогам апреля
Вчера, 19:55 Фото
«Наполи» может стать чемпионом Серии А в сегодняшнем матче с «Удинезе»
Вчера, 17:50
ОфициальноАПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру апреля
Вчера, 16:28
ОфициальноСтали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ
Вчера, 12:45
Фердинанд, Чех и Адамс – новые герои «Зала славы» Английской Премьер-Лиги
Вчера, 09:18Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:14
Норвежский блондин снова лучший.
Toro
Toro
вчера в 17:24
Здесь всё понятно ху есть Ху.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:21
Жалко что все посмотрят чисто на г+п и выберут Холанда. А там КДБ делает разницу в игре Сити, забивает важные, первые, победные голы
Elliada
Elliada
вчера в 17:06
Кто-то из Сити
амурец
амурец
вчера в 16:59
Де Брюйге и Холланд, молодцы, хотя норвежец покруче
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 