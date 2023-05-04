Английская Премьер-Лига объявила кандидатов на приз лучшему игроку апреля

АПЛ назвала претендентов на получение награды лучшему игроку прошлого месяца.
В список кандидатов вошли: Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (3 гола и 4 результативные передачи в 4 матчах), нападающие Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола в 6 встречах), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 забитых мячей и 2 ассиста в 4 поединках), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола и 1 пас в 7 играх), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов и 2 ассиста в 7 встречах), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола и 3 голевые передачи в 7 матчах), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов и 1 пас в 7 встречах) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов и 1 передача в 7 играх).
Победителя определят путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.