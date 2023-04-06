В отношении «Ромы» и «Лацио» ведётся расследование из-за трансферов

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06 апреля 2023, 14:31

Трансферы с 2017-го по 2021 год стали предметом расследования прокуратур Рима и Тиволи в отношении «Ромы» и «Лацио». Сообщается, что сотрудниками подразделения полиции по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в штаб-квартирах обоих клубов были проведены обыски. Клубы подозреваются в завышении стоимости переходов игроков, что приводило к фиктивному приросту капитала.

Президент и вице-президент «Ромы» Дэн и Райан Фридкины, а также экс-президент наряду с другими менеджерами римского клуба находятся в перечне лиц, попавших под следствие. Президент «Лацио» и спортивный директор клуба фигурируют в другом расследовании. В случае с «Ромой» расследуются 11 сделок, в том числе продажи и покупки футболистов у «Аталанты», «Вероны», «Сассуоло» и «Ювентуса». В случае с «Лацио» — 7 сделок.

В «Роме» и «Лацио» заявили о полной прозрачности своих операций и готовности сотрудничать со следствием.