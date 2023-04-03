Футболист «Урала» получил 2.5 года после смерти ребенка в ДТП. Он продолжит играть

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вчера, 17:57

Очень страшная история.

Социально важный разговор

Каждый, кто прочитает эти строки, должен прокрутить в памяти имена знакомых водителей. И если среди них есть люди, которые не пристегиваются – ругайте, на чем свет стоит. Не выбирайте слова, унижайте, глумитесь, заставляйте пристегиваться. Еще жестче поступайте с каждым, кто садится пьяным за руль. И «гонщиков», даже трезвых, не терпите. Обязательно поговорите с такими людьми.

Скорее всего, слова их не вразумят. Но обществу важно агрессивно порицать езду в нетрезвом состоянии и с превышением скорости в мире, где такси доступно жителям всех больших городов. А пока в 2022 году на дорогах России погибло 14 000 человек. Раньше доходили до 17 000. Целый городок за год. Понятно, что есть страны, где погибших в ДТП на душу населения намного больше, как в Зимбабве и Венесуэле.

Не стоит на них равняться. В России 12 погибших на 100 000 человек, во Франции и Италии по 5 трагедий. Во многих странах Европы ситуация намного лучше. В Беларуси показатель 7.6 на сто тысяч человек, примерно как у хорватов и венгров. Конечно, во многих точках мира не умеют водить. Но важно, чтобы вокруг вас стало больше вменяемых. И для этого нужно напомнить, что правила дорожного движения написаны кровью.

Голландского полузащитника «Урала» Влута приговорили к 2.5 годам заключения после ДТП со смертельным исходом. На его родине на 100 000 населения гибнет по 4 человека за год. Лихачей на дорогах Нидерландов меньше, чем в России. Там испанский, финский и немецкий показатели, к которым стоит стремиться, ведь за каждой цифрой из отчетов человеческая боль.

Пьяный водитель убил ребенка

Таково решение суда. В ноябре 2021 года спортсмен, который начинал карьеру чемпионом Европы среди 17-летних в составе сборной Нидерландов, совершил большую ошибку. Влут не заиграл в ПСВ . Искал себя в Швейцарии, Италии и Бельгии. Вернулся домой, смог стать лидером «Хераклеса». Но дальше сел за руль нетрезвым, попал в автомобильную аварию. В результате ДТП умер четырехлетний мальчик.

В начале 2022-го полицейские подтвердили, что Влут находился за рулем пьяным. Через пару дней фанаты «Хераклеса» выступили с протестами. Последовало отстранение Рая и бегство из страны. Власти Нидерландов либерально отнеслись к ситуации. Если бы в России известный спортсмен убил четырехлетнего ребенка в ДТП , то мог уйти в СИЗО, ведь прокуроры напирали бы на высокий риск побега.

Влут не остался на родине, где фанаты всех клубов высшей лиги были против, чтобы участник смертельного ДТП играл за них. Разумеется, часть подобных происшествий – результат неисправности авто, или сложных погодных условий, или плохого качества дороги. Но Влута техника не подводила. В его крови доза алкоголя превышала норму в два раза.

«Урал» не отстранит игрока

Слово президенту клуба Иванову:

Это решение еще ни о чем не говорит. Влут будет оспаривать вердикт, подавать апелляцию. Он готовится к матчам, будет играть. На выступлении за «Урал» это никак не отразится.

Когда судят Промеса, обвиняя в связи с наркоторговцами, то там все сложнее. Надо доказать, что Квинси прямо участвовал в грязных схемах. Там убиты люди, а переговоры, записанные полицией, содержат важную для дела информацию. Однако когда Промеса судят за удар ножом кузена, то это дело проще для оценки.

У Влута ситуация еще очевиднее. Два нетрезвых богатых мужчины вместо того, чтобы вызвать такси, устроили гонки. В ДТП рисковали убить себя и семью из четырех человек в другой машине. Бортовой компьютер авто Влута показал скорость 203 километра в час. Прокуроры запрашивали 3.5 года заключения. Суд выбрал 2.5. Но даже если получится по апелляции уменьшить срок, сути дела это не меняет.

Представьте, что такая страшная трагедия случается с российским игроком клуба РПЛ . Убит четырехлетний мальчик. Скорость 200 километров в час. Какой была бы реакция общества? Напомним, Кокорина и Мамаева за драку, за которую по российским законам должны были дать условное наказание, раз нанесли травмы легкой тяжести, посадили. Когда им дали реальный срок вместо общественных работ с детьми и штрафа в пользу пострадавших, россияне игроков не защищали.

Не стоит оставлять Влута в РПЛ

Рай сел пьяным за руль, хотя ему давно не семнадцать, когда кора головного мозга не развита до конца. Скорость в 200 километров в час в стране, где не водят, как в Эритрее и ЦАР, делает случай показательным для оценок. Пусть атакующий хавбек забивал «Ростову», «Спартаку» и «Торпедо», куда девать вердикт суда? Это ведь не обвинение в мелком хулиганстве.

Как поступить «Уралу»? Когда будет результат апелляции, надо отправлять Влута домой. Отсидит полтора года, выйдет за хорошее поведение. Не нужно превращать РПЛ в лигу осужденных. Понятно, что своя рубашка ближе к телу, поэтому народ сильнее возмущался в случае Кокорина и Мамаева. Но их приговорили к реальному сроку, поскольку стулом досталось чиновнику.

А здесь случайное, но убийство. Напомнило, как Маркос Алонсо в юности сел пьяным за руль. Разогнался до 112 километров в час, врезался в каменную стену и убил 19-летнюю пассажирку своего авто. Испанская фемида (или коррупция?) позволила адвокатам сына и внука известных футболистов затянуть дело на пять лет. Алонсо отделался штрафом и лишением прав.

Несправедливо по отношению к близким людям погибшей. Голландский суд поступил справедливее, причем год скинули. Влут сначала врал, что за рулем был его друг, лишь позже сознался. Два с половиной года это гуманный срок за страшное преступление. Гио Роос мог дожить до двадцать второго века.