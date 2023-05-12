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ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия А 2022/2023

Президент «Наполи» предложил проводить на стадионах свадьбы и причастия

сегодня, 15:11

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис полагает, что на стадионах Италии, помимо прочих мероприятий, следует проводить свадьбы и причастия.

Во-первых, со стадионами у нас большие проблемы – за редким исключением, они устарели. С трибун игру трудно увидеть, там беговые дорожки, как в Неаполе или в Риме.

Хотим ли мы, чтобы приходили семьи? Хотим ли сделать так, чтобы на стадионе можно было проводить целый день? Я бы праздновал свадьбы и первые причастия на стадионе. Возможно, церковь выразит обеспокоенность, но достаточно установить освященный алтарь – мы так делали во время сборов в Димаро. Кардинал Сепе много раз приходил отслужить мессу, никто шокирован не был.

Футбольное поле недооценивают и используют недостаточно. Все это могло бы помочь в финансовом плане.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:39
Если на этом можно заработать, то почему бы и нет.
Capral
Capral
сегодня в 16:29
Хорошо хоть не похороны.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:50
В принципе не плохая идея!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:39
"И на свадьбах проводить футбольные конкурсы и викторины" , насчёт причастия - промолчу...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:38
А еще на стадионе можно сделать вещевой рынок)))
YNWA
YNWA
сегодня в 15:29
Бизнес, ничего личного!
tdsxz5sspvdw
tdsxz5sspvdw
сегодня в 15:28
Это хорошее дело для населения!
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