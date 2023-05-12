Президент «Наполи» предложил проводить на стадионах свадьбы и причастия

Президент «Наполи» полагает, что на стадионах Италии, помимо прочих мероприятий, следует проводить свадьбы и причастия.

Во-первых, со стадионами у нас большие проблемы – за редким исключением, они устарели. С трибун игру трудно увидеть, там беговые дорожки, как в Неаполе или в Риме.

Хотим ли мы, чтобы приходили семьи? Хотим ли сделать так, чтобы на стадионе можно было проводить целый день? Я бы праздновал свадьбы и первые причастия на стадионе. Возможно, церковь выразит обеспокоенность, но достаточно установить освященный алтарь – мы так делали во время сборов в Димаро. Кардинал Сепе много раз приходил отслужить мессу, никто шокирован не был.

Футбольное поле недооценивают и используют недостаточно. Все это могло бы помочь в финансовом плане.