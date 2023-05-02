Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в матче Лиги 1.
По данным источника, главный тренер парижан Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш выступали против этой поездки, однако Лео получил разрешение от катарского руководства ПСЖ.
Месси полетел в Саудовскую Аравии из-за обязательств в качестве посла страны по туризму.
Даже неудобно признаваться, что только что пост накропал с предположением о закате мытарств аргентинца и его папы и на тебе - самоволка! Оказывается и у него с нервишками не очень, наверное из песков ребята позвонили и намекнули, что 400 лямов могут превратится в "тыкву из русской сказки"! Небось успел только портки надеть и в аэропорт, ногти хотя бы целы?)
Вопрос остался только один - во сколько оценили услуги Лео?
Даже неудобно признаваться, что только что пост накропал с предположением о закате мытарств аргентинца и его папы и на тебе - самоволка! Оказывается и у него с нервишками не очень, наверное из песков ребята позвонили и намекнули, что 400 лямов могут превратится в "тыкву из русской сказки"! Небось успел только портки надеть и в аэропорт, ногти хотя бы целы?)
Вопрос остался только один - во сколько оценили услуги Лео?