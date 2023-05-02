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Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ

сегодня, 12:25

Нападающий ПСЖ Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в матче Лиги 1.

По данным источника, главный тренер парижан Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш выступали против этой поездки, однако Лео получил разрешение от катарского руководства ПСЖ.

Месси полетел в Саудовскую Аравии из-за обязательств в качестве посла страны по туризму.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 19:13
чтобы тренировать чемпионов мира и обладателей золтой бутсы-нужно ,как минимум, самому что то выиграть))))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:23
ПРи разрешении владельца клуба разрешения главного тренера не требуется.А то,что то не согласен-вопрос взаимоотношений главнюка и руководства.Обычно он уходит,или примиряется с данностью,поджав хвост.Пока видим второе.
Nazi
Nazi
сегодня в 15:11
Лети 3 навсегда...
Futurista
Futurista
сегодня в 14:59
Лео получил разрешение от катарского руководства ПСЖ...

Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:25
Гальтете никто Месси сам играющий тренер
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:12
Аргентинский гном в поисках бабла!!!
kd4ur7tss6gt
kd4ur7tss6gt
сегодня в 14:00
Улетел по-быстрому, чемоданы приедут следом, вместе с папой
Rupertt
Rupertt
сегодня в 13:45
Для него тренер это не главный человек, если шейхи разрешили, значит можно, тем более они могли сами попросить его приехать в Аравию. Не за чем было кому-то говорить за поезду, если она наверняка должна было быть секретной, чтобы никто не знал, без желтой прессы. Скоро будем читать новости про подписание контракта Месси с новым клубом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:34
Гном просто оборзел.
И за что его уважать?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:27
"По данным источника, главный тренер парижан Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш выступали против этой поездки..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1350271/messi-lionel-pari-sen-zhermen 02.05.2023
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Какая самоволка? Черным по белому написано - с разрешения катарского руководства ПСЖ (которое также руководство и над тренером, и над всякими советниками).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
Это же надо так!
Даже неудобно признаваться, что только что пост накропал с предположением о закате мытарств аргентинца и его папы и на тебе - самоволка! Оказывается и у него с нервишками не очень, наверное из песков ребята позвонили и намекнули, что 400 лямов могут превратится в "тыкву из русской сказки"! Небось успел только портки надеть и в аэропорт, ногти хотя бы целы?)
Вопрос остался только один - во сколько оценили услуги Лео?
stromshik
stromshik ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:38
И выставят на трансфер
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:29
Полагаю , что Гальтье не имеет ни какого "веса" в клубе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:29
Теперь накажут и лишат премии.
Гость
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