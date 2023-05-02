Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ

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сегодня, 12:25

Нападающий ПСЖ улетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в матче Лиги 1.

По данным источника, главный тренер парижан и советник клуба выступали против этой поездки, однако Лео получил разрешение от катарского руководства ПСЖ .

Месси полетел в Саудовскую Аравии из-за обязательств в качестве посла страны по туризму.