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Сборные России и Ирака не проведут в сентябре контрольный матч

вчера, 13:56

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, что его команда не проведет контрольный матч со сборной России в сентябре.

Федерация Футбола Ирака изучала возможность проведения товарищеского матча между сборными Ирака и России 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили принять участие в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство состоится в Иордании в начале сентября.

Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Но ФФИ и РФС не ведут никаких переговоров о проведении товарищеских матчей главных национальных команд.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:36
Пора великой Эритреи протянуть руку помощи. Тогда точно утрём нос "загнившему" Западу.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:34
Отказались играть иракцы, чтоб не травмировать психику РФС.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
А так всё оптимистически начиналось...
А получилась Оптимистическая трагедия!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:56
Тогда придётся перекраивать всю сетку внутреннего чемпионата, а это не только нежелательно, но и не имеет смысла, т.к. этот турнир не принесёт нам никаких преференций на международном уровне. Даже если сб.России станет его победителем.
Нет, всё же один плюсик в такой победе есть. Во всех СМИ, на всех углах и перекрёстках РФС будет кричать о том, что если бы сборную не отстранили от официальных игр, она бы навела шороху в Европе и как минимум стала призёром ЧЕ.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:42
Турнир с двумя участниками последнего ЧМ интереснее и статуснее товарняка с непонятно с кем в настоящем.Разве только из сострадания можно сгонять товарняк,"в свободное от работы время".
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:47
Вот,ни задача,ну ладно,в другой раз!!!
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 17:39
Сборной России можно заявиться в ФНЛ вместо Махачкалы например
Игровая практика обеспечена
Уровень примерно сопоставим
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:35
Действительно , а почему бы и нам не принять участие в этом турнире. Как раз по сеньке и шапка...). Видимо и туда не принимают
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
РФС приобрёл вид амёбы . Пришла пора полной рекстуризации этого бессмысленного органа .
nyww2ectqn2v
nyww2ectqn2v
вчера в 15:53
Очень жаль, хотел билеты купить!!!
LOpp
LOpp
вчера в 15:15
ну тогда Антошка, Антошка (Зиньковский)
В сентябре пойдет копать картошку.
ДСА
ДСА
вчера в 15:15
Могли бы и нас в этот турнир пригласить.
4zsx992cec2k
4zsx992cec2k
вчера в 14:20
Жаль, на безрыбье и Ирак рыба
Гость
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