Сборные России и Ирака не проведут в сентябре контрольный матч

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, что его команда не проведет контрольный матч со сборной России в сентябре.

Федерация Футбола Ирака изучала возможность проведения товарищеского матча между сборными Ирака и России 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили принять участие в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство состоится в Иордании в начале сентября.