Сборные России и Ирака не проведут в сентябре контрольный матч

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, что его команда не проведет контрольный матч со сборной России в сентябре.
Федерация Футбола Ирака изучала возможность проведения товарищеского матча между сборными Ирака и России 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили принять участие в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство состоится в Иордании в начале сентября.
Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Но ФФИ и РФС не ведут никаких переговоров о проведении товарищеских матчей главных национальных команд.
А получилась Оптимистическая трагедия!)
А получилась Оптимистическая трагедия!)
Нет, всё же один плюсик в такой победе есть. Во всех СМИ, на всех углах и перекрёстках РФС будет кричать о том, что если бы сборную не отстранили от официальных игр, она бы навела шороху в Европе и как минимум стала призёром ЧЕ.
Нет, всё же один плюсик в такой победе есть. Во всех СМИ, на всех углах и перекрёстках РФС будет кричать о том, что если бы сборную не отстранили от официальных игр, она бы навела шороху в Европе и как минимум стала призёром ЧЕ.
Игровая практика обеспечена
Уровень примерно сопоставим
Игровая практика обеспечена
Уровень примерно сопоставим
В сентябре пойдет копать картошку.
В сентябре пойдет копать картошку.