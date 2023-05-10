Только 2 игрока в истории провели больше матчей за «Барселону», чем Бускетс

«Барселона» объявила об уходе полузащитника Серхио Бускетса из клуба после окончания сезона.
Хавбек занимает третье место среди всех футболистов в истории «сине-гранатовых» по количеству проведённых матчей за клуб (719).
Больше игр, чем Бускетс за «Барселону», провели только Лионель Месси (778) и Хави (767).
Даже представить не могу, сколько было бы у Роналду, играй он за Реал Мадрид столько же матчей.
Даже представить не могу, сколько было бы у Роналду, играй он за Реал Мадрид столько же матчей.
Слушаем внимательно.
Слушаем внимательно.