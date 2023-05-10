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Только 2 игрока в истории провели больше матчей за «Барселону», чем Бускетс

вчера, 20:37

«Барселона» объявила об уходе полузащитника Серхио Бускетса из клуба после окончания сезона.

Хавбек занимает третье место среди всех футболистов в истории «сине-гранатовых» по количеству проведённых матчей за клуб (719).

Больше игр, чем Бускетс за «Барселону», провели только Лионель Месси (778) и Хави (767).

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Все комментарии
zvymv628gd4k
zvymv628gd4k
вчера в 21:50
Вошёл в тройку, хороший результат!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:26
Уже на звание леганда наиграл!
ppqftshbx7rf
ppqftshbx7rf ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:00
В 2 раза меньше было бы. Его бы выгнали еще раньше учитывая какой у него характер. Так , что благодаря Фергюсону он обрел свой образ и он его учитель основной. В Реале он бы пинка под зад получил .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:54
Неудивительно, что Месси лучший бомбардир в истории Ла Лиги и Барселоны, учитывая то, что он сыграл почти 800 матчей за команду.
Даже представить не могу, сколько было бы у Роналду, играй он за Реал Мадрид столько же матчей.
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:48
У сайта движок новый. Вроде не должны были быть тех. проблемы. возможно, есть недочеты в движке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:48
Все равно заслужил признание за долголетний добросовестный труд во славу клуба
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 20:47
Имелось ввиду присутствие в линии группы без призов матчей на которые нельзя было поставить которых не было в линии обычных групп. Сегодня эта проблема была исправлена и должна отсутствовать в будущем.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Сейчас мода пошла на рекорды....
Слушаем внимательно.
ДСА
ДСА
вчера в 20:47
Все одной эпохи, но имя Месси уже вызывает раздражение.
Гость
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