Только 2 игрока в истории провели больше матчей за «Барселону», чем Бускетс

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вчера, 20:37

«Барселона» объявила об уходе полузащитника из клуба после окончания сезона.

Хавбек занимает третье место среди всех футболистов в истории «сине-гранатовых» по количеству проведённых матчей за клуб (719).

Больше игр, чем Бускетс за «Барселону», провели только (778) и (767).