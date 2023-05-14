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«Арсенал» уступил «Брайтону» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 20:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче 36-го тура АПЛ (0:2).

Хулио Энсисо открыл счет на 51-й минуте, а удвоил преимущество гостей Дениз Ундав на 86-й. Третий гол забил Первис Эступиньян на 90+6-й минуте.

После поединка «канониры» идут на 2-м месте (81 пункт), «чайки» расположились на 6-й строчке (58 баллов).

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:13
У Пепки всегда есть план Б. Каждый раз с разной фамилией. Новый трансфер называется
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:02
Жаль, конечно, Ганерс , но кажется Сити можно начинать поздравлять с победой в АПЛ.
Karkaz
Karkaz ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:51
Так и есть. Только с БЛ там всё более менее логично, а в АПЛ непонятно, пол чемпионата имеют серьёзные ресурсы, а выигрывает всегда одна команда.
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:46
Брайтон грамотно играет, весь матч не смотрел, но по обзору показалось. Атакующие игроки умно распоряжаются мячом. Но если Арсенал претендуют на чемпионство, даже такие команды должен обыгрывать. А тут вообще разгромное поражение у себя дома!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:23
Апл мне напоминает Бундеслигу там тоже всегда один чемпион
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:20
Арсенал вообще не должен был попасть в топ четверку в следующем сезоне вернуться на 6-7 позицию
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:14
За несколько матчей до Эттихада ещё. Со Святыми тоже полный Эттихад был, просто сами себе голы забивали по сути с командой, которая заранее вылетала и у которой 4 поражения после ничьей с "Арсеналом", в том числе от практически конкурентов "Борнмута" и "Ноттингема". Ну нету у них характера победителей, и, я думаю, и не появится при Артете, но посмотрим) Пока что мой прогноз, что в следующем году 5-6 будем.
Крылатый
Крылатый
вчера в 22:08
Ну вот бывает же такое в футболе - три дурных гола с рикошетами, и всё сложилось идеально для соперника. В первом случае рикошет от поля, во-втором рикошет от игрока, в-третьем рикошет от вратаря. Прям дурак-трик получился!)
aNOOBis
aNOOBis ответ Köln (раскрыть)
вчера в 21:56
Когда безвольно проиграли на Этихад.
Köln
Köln
вчера в 21:52
Всё надежды болельщиков Арсенала рухнули в один миг!
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:50
Мне кажется, что всё из-за Холдинга...
Хоть, он на поле не выходил, но виноват всегда он
Горожане
Горожане
вчера в 21:47
Брайтон в этом сезоне хорош как никогда.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:34
Это всё!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:10
Тоже классика Арсенала последних почти 20 лет: сейчас конкуренты проиграют этим, этим, Арсенал тут всё спокойно выиграет и чемпионы) изи же)
ABir
ABir
вчера в 21:04
Арсенал досрочно сошел с гонки за первое место. Теперь конкурент у МС - только сам МС
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:03
Это просто ужас какой то! Нет слов!
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:03
Да, успокойся) Все фаны офигеют если Челси внезапно переиграет Сити в чемпионском матче. Тем более матче после ЛЧ - при любом исходе Сити после Реала будет экстра мотивированным
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:59
Это из разряда фантастики, ну или из раздела сказок
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:58
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:58
У Пепа нет плана Б? Рассмешил
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:57
Это шутка? Челси под руководством Лэмпарда выиграл 1 игру из 8. Думаешь у Челси есть шанс против МС на Этихаде?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:55
Нет опыта у Арсенала и их тренера, как только оказались под давлением неудач, сразу сдулись
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:52
Ничего, в след. туре Френки покажет как надо остановить Сити, потом Брайтон и их обыграет, а в конце Брентфорд выдаст матч сезона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:50
Яблоко от яблони) У Пепа тоже нет плана Б, но он ему с лучшими игроками мира просто не нужен чаще всего, в общем, как я говорил, ещё не факт, что мы в следующем году в ЛЧ попадём, уверен, "Касл" ещё прибавит, "Челси", МЮ, "Ливерпуль" - кто-то из них точно вернётся в игру. И, конечно, нет у нас духа победителей... Я за "Реал" последнее время болею, наверное, наполовину, чтобы болеть за тех, кто себя уважает до конца и бьётся всегда, а не сдается на полпути))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:50, ред.
С победой чаек и их болельщиков! Вот это матч выдали. До сих пор не могу понять, как они продули в тот раз. Из-за той игры скорее всего и не попадут в зону Лиги Чемпионов УЕФА. Но очень интересно было бы посмотреть, как Брайтон играет против других европейских команд. А Арсенал окончательно снял вопросы по поводу чемпионов АПЛ, после такой пощёчины от Брайтон энд Хоув Альбион. А ведь была такая хорошая возможность. Не хватило Арсенал на долгий сезон. Успехов и больших побед Брайтону. Очень симпатичная и скромная команда.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
А вот это была мощная пощечина .... Артета конечно молодец, вывел команду из краха, но ему еще учиться и учиться....никакой гибкости нет, одна тактика на все матчи сезоно....Дайич наглядно показал как нужно играть против Де Дзебри когда нужен результат....но наш Микель гнет одну и ту же линию из матча к матчу....
Вообщем всем спасибо за сезон! Возвращаемся в ЛЧ и это уже хорошо....
Надеюсь команду усилят к сезону и Артета прибавит в разноплановости.... удачи Нам болельщикам ПУШКАРЕЙ в следующем сезоне!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:46
Пуховичок надо будет к седине прикупить)
Tex
Tex
вчера в 20:46
Пару месяцев назад все обсуждали Артету и Арсенал так, будто они построили чемпионскую команду на следующие 5 лет... Вполне ожидаемый результат этой истории. Хоть и было бы интересно все таки получить нового чемпиона АПЛ
Elliada
Elliada
вчера в 20:45
Арсенал не уступил Брайтону, а был разгромлен. Сити нужно выиграть одну игру, чтобы стать чемпионами. Возможно, это случится в следующем туре. Сити дома будет играть с Челси. Вообще, не понимаю почему Арсенал сдулся. Между матчами целая неделя. Понимаю, если бы в двух-трех турнирах играли бы одновременно, но нет же. Где злость, где жажда к победе? Получается весь сезон насмарку, на финише сдались.

С одной стороны молодцы. Впервые за 7 лет будут играть в ЛЧ. Но с другой - это фиаско. Так близко к чемпионству не были давно. И так упустить чемпионство. Не думаю, что в ближайшие годы у Арсенала будет еще шанс побороться за чемпионство.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:45
Просто классика Арсенала последних лет: слить две игры, ведя 2:0, и дальше разбазарить всё в концовке чемпионата(
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