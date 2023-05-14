«Арсенал» уступил «Брайтону» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 20:32

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче 36-го тура АПЛ (0:2).

Хулио Энсисо открыл счет на 51-й минуте, а удвоил преимущество гостей Дениз Ундав на 86-й. Третий гол забил Первис Эступиньян на 90+6-й минуте.

После поединка «канониры» идут на 2-м месте (81 пункт), «чайки» расположились на 6-й строчке (58 баллов).