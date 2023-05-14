«Арсенал» уступил «Брайтону» в поединке Премьер-Лиги

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче 36-го тура АПЛ (0:2).
Хулио Энсисо открыл счет на 51-й минуте, а удвоил преимущество гостей Дениз Ундав на 86-й. Третий гол забил Первис Эступиньян на 90+6-й минуте.
После поединка «канониры» идут на 2-м месте (81 пункт), «чайки» расположились на 6-й строчке (58 баллов).
С одной стороны молодцы. Впервые за 7 лет будут играть в ЛЧ. Но с другой - это фиаско. Так близко к чемпионству не были давно. И так упустить чемпионство. Не думаю, что в ближайшие годы у Арсенала будет еще шанс побороться за чемпионство.
С одной стороны молодцы. Впервые за 7 лет будут играть в ЛЧ. Но с другой - это фиаско. Так близко к чемпионству не были давно. И так упустить чемпионство. Не думаю, что в ближайшие годы у Арсенала будет еще шанс побороться за чемпионство.
Вообщем всем спасибо за сезон! Возвращаемся в ЛЧ и это уже хорошо....
Надеюсь команду усилят к сезону и Артета прибавит в разноплановости.... удачи Нам болельщикам ПУШКАРЕЙ в следующем сезоне!!!
Вообщем всем спасибо за сезон! Возвращаемся в ЛЧ и это уже хорошо....
Надеюсь команду усилят к сезону и Артета прибавит в разноплановости.... удачи Нам болельщикам ПУШКАРЕЙ в следующем сезоне!!!