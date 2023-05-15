«Матч ТВ» покажет молодёжный чемпионат мира по футболу (U20)

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сегодня, 15:59

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд (U20).

Турнир пройдёт с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В нём примут участие 24 сборные.

20 мая состоится матч-открытие Аргентина — Узбекистан, он начнётся в 23:55 по московскому времени. 21 мая канал покажет встречу между Италией и Бразилией, которая также стартует в 23:55 по МСК. Игры чемпионата будут показаны и на тематическом канале «Футбол 3».

В соревновании выступят два представителя чемпионата России — защитник «Зенита» (Бразилия) и полузащитник «Рубина» (Узбекистан).