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«Матч ТВ» покажет молодёжный чемпионат мира по футболу (U20)

сегодня, 15:59

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд (U20).

Турнир пройдёт с 20 мая по 11 июня в Аргентине. В нём примут участие 24 сборные.

20 мая состоится матч-открытие Аргентина — Узбекистан, он начнётся в 23:55 по московскому времени. 21 мая канал покажет встречу между Италией и Бразилией, которая также стартует в 23:55 по МСК. Игры чемпионата будут показаны и на тематическом канале «Футбол 3».

В соревновании выступят два представителя чемпионата России — защитник «Зенита» Роберт Ренан (Бразилия) и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев (Узбекистан).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:07
По последним играм ему лучше на лавке сидеть в тренировочном костюме
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:43
Всё бразильцы будут в стандартных жёлтых футболках...а Ренан в золотой..с двумя звёздами...))
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:33
Думаю тут победител очевиден. нет смысла смотреть
Иван Дунаев
Иван Дунаев
сегодня в 16:23
Матч тв и чм по хоккею показывает, без участия нашей, не63щенной сборной! Всё для барышей ничего личного! Запад нам санкции а мы им бабло, всё нормально!
salleeh
salleeh
сегодня в 16:17
«В соревновании выступят два представителя чемпионата России — защитник «Зенита» Роберт Ренан (Бразилия) и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев (Узбекистан).»
И что теперь, смеяться или плакать???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:12
Кому охота-пусть смотрят.А "спортсмены от телевидения" считают барыши.Но я думаю,что скорее убытки с распилом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:02
К сожалению в этом чемпионате не примет участие наша сборная.
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