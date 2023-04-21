Первую лигу могут начать транслировать в Индии

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что матчи первенства Первой лиги могут начать показывать в Индии.
Планы показывать матчи в Индии? Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.
Ранее стало известно, что Первую лигу будут показывать в Китае.
В связи с этим один вопрос - почему же в нашей стране так мало трансляций Первой лиги?
P. S. Наверное всё-таки какой-то букмекер перечитал Ильфа и Петрова и решил "замутить" какую-ту схему...)))))
В связи с этим один вопрос - почему же в нашей стране так мало трансляций Первой лиги?
P. S. Наверное всё-таки какой-то букмекер перечитал Ильфа и Петрова и решил "замутить" какую-ту схему...)))))