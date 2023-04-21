Первую лигу могут начать транслировать в Индии

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вчера, 18:11

Президент ФНЛ рассказал, что матчи первенства Первой лиги могут начать показывать в Индии.

Планы показывать матчи в Индии? Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

Ранее стало известно, что Первую лигу будут показывать в Китае.