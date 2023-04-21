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Первую лигу могут начать транслировать в Индии

вчера, 18:11

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что матчи первенства Первой лиги могут начать показывать в Индии.

Планы показывать матчи в Индии? Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

Ранее стало известно, что Первую лигу будут показывать в Китае.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:30, ред.
Для жаркой Индии...наш футбол - это очень экзотический вид спорта...
youtomee
youtomee
вчера в 20:20
если Китай 12тыр за матч заплатит, то Индия наверное 5-6 предложит.
Храневец
Храневец
вчера в 20:05
Мазохисты одним словом !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:05
Gahi
Gahi
вчера в 19:03
Китай, а теперь и Индия устремились в Лучшую Лигу Мира 🌍, эти товарищи знают цену данного чемпионата и какие дивиденды можно ожидать в перспективе. Так что в РПЛ есть над чем задуматься и как нужно продвигать свой чемпионат чтобы вызвать такой же интерес как это делают в ФНЛ. Удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00, ред.
Первая лига - скоро будет самой популярной лигой в мире (если сложить многомиллиардные аудитории Индии и Китая), со временем все привыкнут и полюбят её и во время трансляций будут пустеть улицы таких городов как Пекин и Дели. Потом нашу первую лигу полюбит весь мир. А там уже не "за горами" межгалактические трансляции...) , Вам не не чего не напоминает этот сюжет?

В связи с этим один вопрос - почему же в нашей стране так мало трансляций Первой лиги?

P. S. Наверное всё-таки какой-то букмекер перечитал Ильфа и Петрова и решил "замутить" какую-ту схему...)))))
drug01
drug01
вчера в 18:44
Теперь наши игроки будут на расхвате!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Wolverine Beast (раскрыть)
вчера в 18:42
На адреса электронных почт привязанных к аккаунтам Neutron004 и Manaseryan были отправлены письма для получения приза сегодня. Отметим что один из двух призов Вы сможете получить до 1 мая включительно. Так что пишите когда отправлять Вам письмо с кодом для получения приза если не заберёте их сегодня.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Пора осваивать загадочный континент.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:38
Приветствую!
Ради интереса напомните с какого месяца призы отправляются только по адресам России и Беларуси?
Просто пользователь с Армении и хотя он в курсе, что произошли изменения, но скорее всего будет пытаться на вас давить, что он делал уже неоднократно.
rwh93vdux9y8
rwh93vdux9y8
вчера в 18:28
ФНЛ в последнее время разошлась!!!
Удачи!!!
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