Организаторы Кубка России: «Рейтинг трансляций сопоставим с РПЛ, ЛЧ и ЛЕ»

1682152097

вчера, 11:28

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал об интересе зрителей к матчам Кубка России.

В 2022-м в федеральном эфире было показано 15 кубковых матчей. В этом сезоне — примерно в пять раз больше. На данный момент рейтинг трансляций Кубка на «Матч ТВ» сопоставим с рейтингами трансляций РПЛ , Лиги чемпионов, Лиги Европы.

Отмечается, что кубковый матч «Зенит» — «Динамо» посмотрели почти 2,4 миллиона зрителей — это аудитория 18+. Такой показатель больше, чем в среднем по РПЛ .

Если сравнивать с еврокубками, тот же матч «Реал» — «Ливерпуль» посмотрели 1,3 млн человек, а трансляцию матча «Спартака» с «Уралом» из Екатеринбурга — более 2 миллионов.

Терешин сообщил, что прошлогодний финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в «Лужниках» стал главным спортивным событием 2022 года: