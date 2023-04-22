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Организаторы Кубка России: «Рейтинг трансляций сопоставим с РПЛ, ЛЧ и ЛЕ»

вчера, 11:28

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал об интересе зрителей к матчам Кубка России.

В 2022-м в федеральном эфире было показано 15 кубковых матчей. В этом сезоне — примерно в пять раз больше. На данный момент рейтинг трансляций Кубка на «Матч ТВ» сопоставим с рейтингами трансляций РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы.

Отмечается, что кубковый матч «Зенит» — «Динамо» посмотрели почти 2,4 миллиона зрителей — это аудитория 18+. Такой показатель больше, чем в среднем по РПЛ.

Если сравнивать с еврокубками, тот же матч «Реал» — «Ливерпуль» посмотрели 1,3 млн человек, а трансляцию матча «Спартака» с «Уралом» из Екатеринбурга — более 2 миллионов.

Терешин сообщил, что прошлогодний финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в «Лужниках» стал главным спортивным событием 2022 года:

Премия Sport Business Awards заслуга не только РФС, но и наших партнёров — «Матч ТВ», Москомспорта, артистов, игроков, болельщиков.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 19:06
Если это так, то это радует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52, ред.
Интересно, как они подсчитывают количество зрителей, посмотревших указанные матчи. Наверное, врут. Да не наверное, а просто врут. Лично мне никто не звонил.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:45
У нас кто то верит статистике, не смешите!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:55
Сказать можно все, что угодно.
dok66
dok66
вчера в 13:59
В Кубке хоть какая-то интрига есть , тем более Акрон дал всем жару . А в РПЛ чемпион известен заранее , что касается ЛЧ и ЛЕ - там наших клубов нет , и интерес пропал у многих . Отсюда и такие цифры .
lotsman
lotsman
вчера в 13:23
Интересно, по каким критериям оценивается рейтинг? По интересу зрителей, или просто по просмотру?
adekvat
adekvat ответ Sosna69 (раскрыть)
вчера в 13:20
Не кубки сравнивали, а просмотр трансляций.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:08, ред.
Радует глаз то ,что РПЛ в этом списке стоит первым и лишь потом ЛЧ и ЛЕ....)
Sosna69
Sosna69
вчера в 13:06
Как в обще можно сравнивать евро кубки с нашим кубком?По мне, так это же земля и небо!
7stars2
7stars2
вчера в 13:05
Вот видите, вернулся дзюба и рейтинги бьют рекорды!
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:51
Это конечно прекрасно. Тогда к чему все эти потуги? М.Митрофанов: "Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов. Они идут тяжело." Ну и чего тогда парится в УЕФА играть или в АФК, ежели мы внутренними турнирами рейтинги трансляций бьем? Ждем когда после завершения СВО условная Польша запретит своим клубам играть с нашими в ЕК и все "европейские друзья" как один поддержат ее порыв? Как с моей колокольни, так болельщики условно "ЦСКА", "Спартака" и "Зенита" будут переживать за свои клубы что в играх с "Реалом", что в играх с условно "Персеполисом". Правда источник новости доверия не внушает, все как-то гладко и похоже на...
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:48
Написать можно что угодно. Особенно когда распоряжение вышло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
На безрыбье и рак рыба!...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:38
Согласен...
Трудно придумать что то несуразней....
Согласно его подсчётам :
Статистика продаж Lada в России за год - 350 714 шт
Статистика продаж Porsche в России за год - 6 262 шт
Лада круче Порше !!!!)))..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:22
Так любую статистику можно за уши притянуть.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:10
Сейчас хотел написать комментарий сначала с мыслями собрался, а потом маленькая потерял отвлёкся на другое. Хотел залезть, посмотреть, в каком чемпионате играет Роналду. Саудовская Аравия, ли это, или Катар, ну, 1 человек своим присутствием в этой стране поднял на очень нереальную величину просмотр этого чемпионата. Мне интересно, чем же кубок России это сможет сделать)
Serious94
Serious94
вчера в 12:10
Статистике верить в России нельзя. Одно вранье.
альсато
альсато
вчера в 12:04
Кирюха, да чего уж там-бери выше!..матчи кубка России, сопоставимы с межгалактическим чемпионатом!))))
nubom
nubom
вчера в 12:03
На сколько спонсоры его "активируют", на столько он и болтает...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:56
пишут от балды никогда не поверю в их статистику
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